«دبي لصناعات الطيران» أول مستخدمي «ليسوركير» من رولز رويس

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، أنها ستكون أول مستخدمي «ليسوركير»، الخدمة المتكاملة التي تقدمها رولز رويس لشركات تأجير الطائرات.

وقال فروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: سوف تقدم خدمة «ليسوركير»، الدعم الكامل لجميع أنواع محركات «ترينت»، ما سيسمح للشركة بالحصول على الخدمات لدعم طائراتها وعملائها بأسرع وقت، وبالتالي، زيادة الأرباح العائدة من استخدام المحركات. وسوف تعتمد شركتنا على خدمة «ليسوركير»، عبر طائراتها الحالية والمستقبلية المزودة بمحركات «ترينت».

وإننا نرحب بفرصة العمل مع رولز رويس لزيادة تعزيز الخدمة، الأمر الذي سيسمح لنا بالقيام بالتزام أكبر تجاه استخدام محركات «ترينت» في أسطولنا. وستشمل خدمات «ليسوركير»، خدمات دعم العملاء، وإدارة أسطول دبي لصناعات الطيران.

جائزة

وعلى صعيدٍ متصل، فازت الشركة بجائزة «صفقة الدمج والاستحواذ للعام» من مجلة «إيرلاين إكونوميكس» خلال حفل توزيع جوائز «أفييشن 100» في دبلن بإيرلندا.

وجاء الفوز بالجائزة، تكريماً لصفقة استحواذها على شركة «أواس» في 2017، ما عزز مكانة الشركة التي غدت من بين أهم شركات تأجير الطائرات عالمياً.

يشار إلى أن الشركة تمتلك أسطولاً من الطائرات المملوكة والمدارة، وقيد الطلب يضم نحو 400 طائرة بقيمة إجمالية تزيد على 14 مليار دولار.