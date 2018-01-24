ورشة عمل في مجلس سيدات أعمال الشارقة السبت

ينظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ورشة عمل مبتكرة تتناول أهمية الألوان في حياة السيدات المهنية والشخصية، تحت إشراف فاطمة الشيراوي، خبيرة الألوان، التي ستُبيّن لرائدات الأعمال والمديرات المشاركات تأثيرات الألوان وتدرجاتها على رؤاهن، وعلاماتهن التجارية، وأدائهن المهني والشخصي.

وتعقد ورشة العمل التي تحمل عنوان «استخدام الألوان في تطوير ذاتك وعملك» تُعقد السبت المقبل من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 03:00 عصراً، وتتعرف المشاركات على التأثيرات الإيجابية المباشرة للألوان على تحسين ربحية المشاريع والأعمال التجارية، من خلال تعزيز فاعلية المديرات والموظفات، وثقتهن، وطموحاتهن.

بالإضافة إلى إمكانية ارتباط جودة المنتجات والخدمات بألوان العلامات التجارية، وهويتها، التي تشمل العبوات، والتغليف، وتصاميم المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمكاتب الداخلية، التي تعكس قيم الشركات، وهويتها. وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، أن ورشة العمل ستعزز فرص أعضاء المجلس، وإنتاجيتهن.

وقالت: يأتي تنظيم الورشة في إطار بحثنا عن طرق مبتكرة للارتقاء بمكانة المرأة في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز تأثيرها على اقتصاد إمارة الشارقة.