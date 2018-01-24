خدمات ذكية لمعرفة قيمة الضريبة المضافة على المشتريات

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة «تحقق من رقم التسجيل الضريبي» الجديدة التي تتيح لأي شخص التأكد من صحة الأرقام الضريبية المسجلة على الفواتير وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلين لدى الهيئة.

كما أطلقت الهيئة خدمة «حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية» التي تتيح للمستهلكين ومتلقي الخدمات معرفة قيمة الضريبة المستحقة على أسعار مشترياتهم أو الخدمات التي يحصلون عليها بسهولة ويسر وبدقة متناهية لمعرفة حقوقهم والمستحقات الفعلية عليهم بشفافية تامة وفي لحظات محدودة.

وأكدت سارة الحبشي مديرة إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب أن الخدمتين الجديدتين تم إطلاقهما ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتوفير أقصى قدر من الحماية للمستهلكين ومنع أي محاولات استغلال لتطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل البعض للتلاعب بالأسعار مشيرة إلى أن هذه الخدمات المبتكرة من الهيئة تأتي لتسهيل الجهود المبذولة من الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط الأسواق.

وأوضحت سارة الحبشي أن خدمة «تحقق من رقم التسجيل الضريبي» تتميز بالسهولة والسرعة والدقة وتم إطلاقها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب www.tax.gov.ae الذي يمكن من خلاله القيام باختيار «المساعدة»، والضغط على خدمة «تحقق من رقم التسجيل الضريبي»، ثم يتم إدخال رقم التسجيل الضريبي المطبوع على أي فاتورة، فإذا كان الرقم صحيحاً يظهر على الفور اسم الشركة المسجلة باللغتين العربية والإنجليزية وفي حال كانت الشركة غير مسجلة بالنظام الضريبي فلن يتم الاستجابة للرقم الذي سيتم إدخاله.

وأشارت مديرة إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن خدمة «حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية» متاحة أيضاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يمكن من خلاله الضغط على كلمة «المساعدة»، ثم الضغط على اختيار «حاسبة ضريبة القيمة المضافة»، حيث تظهر خانة لإدخال المبلغ غير شامل الضريبة لتقوم الحاسبة باحتساب الضريبة والمبلغ شاملاً الضريبة، أو إدخال المبلغ شاملاً الضريبة لتقوم الحاسبة باحتساب الضريبة والمبلغ غير شامل الضريبة. وأضافت سارة الحبشي أن هذه الآليات المتطورة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتقديم خدمات ذكية يتم التوسع بها تدريجياً خلال الفترة المقبلة لتكون إحدى الجهات الحكومية المتميزة في تقديم خدمات إلكترونية وذكية متنوعة.أبوظبي - البيان