مكتوم بن محمد يحث على البذل والتطلع للأفضل

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ظهر أمس، جانباً من فعاليات الملتقى السنوي لموظفي دائرة الرقابة المالية في دبي 2018، وذلك بفندق الفورسيزنز في دبي.

وكرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه عبدالله محمد غباش مدير عام دائرة الرقابة المالية في دبي، موظفي الدائرة عن فئات الخدمة الوطنية والإدارة المتميزة والموظف المتميز والخدمة الطويلة.

وأثنى سموه على الجهود التي بذلها موظفو دائرة الرقابة المالية في دبي خلال عملهم العام الماضي.. مشيداً بتفانيهم وإخلاصهم في أداء الواجبات الموكلة إليهم.

ودعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، موظفي الإدارة كافة، للعمل على ترسيخ مفهوم الابتكار والتميز الوظيفي.

والتقط سموه الصور التذكارية مع موظفي دائرة الرقابة المالية في دبي، وحثهم على البذل والعطاء والتطلع دائماً إلى الأفضل.

حضر فعاليات الملتقى جانب من قيادات دائرة الرقابة المالية في دبي وموظفيها.