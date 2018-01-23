موانئ دبي العالمية تؤسس منصة استثمار في الهند

أعلنت «موانئ دبي العالمية» أمس تأسيس منصة استثمارية بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند للاستثمار في أنشطة الموانئ والمحطات وقطاع النقل واللوجستيات في الهند.

وستقوم المنصة باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار للاستحواذ على أصول وتطوير مشاريع في القطاع في الهند. ويأتي تأسيس الشراكة في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم في مايو 2017 على هامش قمّة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة التي عقدت بنيودلهي.

كانت موانئ دبي العالمية أعلنت في فبراير 2017 في إطار زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند، عن سعيها لاستكشاف فرص استثمارية في الهند خلال السنوات القادمة تغطي مشاريع توسعة في المحطات القائمة وعقود امتياز طويلة الأمد لمحطات جديدة ومستودعات حاويات برية والتوسع في خدمات السكك الحديدة متعددة الوسائط القائمة حاليا.

إضافة إلى الاستثمار في المناطق الاقتصادية القائمة على الموانئ وفي المناطق الحرة ومحطات الرحلات السياحية. وستبحث المنصة الاستثمارية أيضا في الفرص خارج نطاق الموانئ مثل منافذ الأنهار والنقل وممرات الشحن والمناطق الاقتصادية الخاصة القائمة على الموانئ ومحطات الحاويات الداخلية والبنية التحتية اللوجستية بما في ذلك التخزين البارد.

نجاح

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:

تعد موانئ دبي العالمية جزءاً من قصة النمو في الهند منذ ما يقرب من عقدين، ونحن سعداء وفخورون بمواصلة قصة النجاح هذه من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، ونؤمن بأن الجمع بين خبرتنا في تطوير بنى تحتية عالمية المستوى وبين نفوذ الصندوق ومعرفته بمتطلبات السوق المحلي يمثل نموذجاً سليماً للاستفادة من فرص النمو في الهند.

توظيف الخبرات

وأضاف: تتيح شراكتنا مع الصندوق توظيف خبراتنا في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية ومشاركة حلولنا المبتكرة والمجدية اقتصادياً في دعم النمو التجاري والاقتصادي في الهند وذلك في إطار مساهمتنا في تمكين التجارة انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة تعزيز الدور العالمي للإمارات في تطوير الاقتصاد العالمي.

وقال سوجوي بوز، الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية بالهند:كفاءة النقل اللوجيستي وحركة البضائع هي عناصر حاسمة لاستمرار نمو وتنمية الاقتصاد الهندي.

ولا سيما قطاع الصناعة. نحن سعداء بالشراكة مع موانئ دبي العالمية لتأسيس منصة تهدف إلى خفض تكلفة نقل البضائع بين الميناء وجهات المنشأ والمقصد. وتعد هذه الشراكة أول استثمار للصندوق ومثالاً جيداً لكيفية تعاونه مع رأس المال والخبرة العالميين للاستثمار على نطاق واسع في إنشاء البنية التحتية الحيوية بالهند