«دبي للاستثمار» تستحوذ على «إيميكول» بـ 500 مليون درهم

استحوذت «دبي للاستثمار» على حصة إضافية 50٪ في الإمارات ديستريكت كولينج «إيميكول» من شركة الاتحاد العقارية مقابل 500 مليون درهم، لترفع «دبي للاستثمار» حصتها إلى 100% من أسهم «إيميكول».

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، إن شركته تأمل في طرح الإمارات ديستريكت كولينج «إيميكول»، في سوق دبي المالي خلال الربع الأخير من 2018، بعدما أنجزت شراءها بالكامل من «الاتحاد العقارية»، موضحاً أن لدينا عدة خطوات سنقوم بها بعد إتمام الاستحواذ على «إيميكول»، وستكون خطوة الطرح في البورصة الأخيرة، خصوصاً وأننا مستعدون منذ سنوات للإدراج.

وأضاف خالد بن كلبان أن «الاتحاد العقارية» أخطرتنا باعتزامها بيع كامل حصتها في «إيميكول» استناداً إلى النظام الأساسي للشركة، والذي يعطي الشريك الأولوية لشراء على أي حصص معروضة للبيع، مضيفاً أن من شأن الصفقة الجديدة أن تعمل على تعزيز محفظة «دبي للاستثمار» في خدمات المرافق، ونمو قاعدة أصولها، ومن المتوقع لها أيضاً أن تعزز الربحية المستقبلية، وتدعم تحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

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