القيمة المضافة تُلجم الشّره الاستهلاكي

كشفت جولات ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» في الأسواق عن آثار إيجابية لضريبة القيمة المضافة في لجم "الشره الاستهلاكي ودعم ترشيد استهلاك المواطنين والمقيمين حيث تراجعت أعداد الحشود الكثيرة التي كانت تملأ فروع منافذ البيع الكبرى في أبوظبي نهاية كل أسبوع بحثاً عن عروض التخفيضات الكبرى.

وبخلاف أول أسبوعين من تطبيق الضريبة بداية 2018 نظمت منافذ البيع الكبرى في أبوظبي الأسبوع الجاري وهو الثالث منذ تطبيق الضريبة تخفيضات كبيرة على العديد من السلع لتصل التنزيلات إلى إلى 50% الا أنه كان من اللافت غياب الحشود الضخمة من المستهلكين خلال فترتي الظهيرة والمساء أيضاً.

وأوضح خبراء أن التخفيضات غير مسبوقة قبيل أيام من تطبيق الضريبة والتي تزامنت مع رأس السنة مكنت المستهلكين من تكوين احتياطيات كبيرة من السلع الاستهلاكية والمنزلية قد تلبي إحتياجاتهم لعدة أشهر.

وخلال جولات «البيان الاقتصادي» أكد عدد من المستهلكين أن منافذ البيع الكبرى رفعت أسعار سلع عديدة بنحو درهمين وثلاثة دراهم دون زيادة الضريبة مثل الدجاج الطازج .

ولفتوا إلى أن معظم التنزيلات السعرية الكبيرة والعروض المذهلة خلت من السلع الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر والطحين، وتركزت غالبيتها في العطور ومعدات التنظيف وتجهيزات الرحلات والأواني والمنتجات البلاستيكية، فضلا عن أن هذه العروض المجنونة أو المذهلة أو تخفيضات 50% تكون سارية على منتج أو عدة منتجات قليلة لعلامات تجارية لا يقبل عليها غالبية المستهلكين وتهدف منافذ البيع للتخلص منها بأي طريقة.

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