«مهرجان التسوّق» ينعش اقتصاد دبي وقطاعها السياحي

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:
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انتعش أداء مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي خلال مهرجان دبي للتسوّق، وهو ما ساهم في منحها زخماً أكبر مع بداية العام الجديد، حيث شهدت قطاعات تجارة التجزئة والطيران والضيافة انتعاشاً ملحوظاً الأيام الماضية، مع تواصل تدفق الزوار والمتسوقين على المراكز التجارية وزيادة مبيعات الشركات ومراكز التسوق في ظل العروض والخصومات السخية والجوائز القيمة التي وفرتها مراكز التسوق المشاركة في الحدث.

وانتعشت حركة السياحة والسفر مع تعدد المزايا والفوائد الكبيرة التي يضيفها المهرجان إلى اقتصاد دبي وأهدافها السياحية، فيما تبشر النتائج الأولية لأول أسبوعين من الدورة الحالية لمهرجان دبي للتسوق، بمؤشرات قوية على النجاح في إنعاش القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة ودعم زخم الأعمال.

 

 

للتفاصيل اقرأ:

ـــ مراكز التسوّق تهدي الزوار أفضل العروض والصفقات

ـــ «دبي للتسوّق» ينعش الأسواق والقطاعات الاقتصادية

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