الإمارات توثّق التعاون مع «دافوس» باتفاقيتين

تشارك الإمارات بوفد رفيع يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الشركات في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تنطلق غداً بمنتجع «دافوس» السويسري، وتستمر حتى 26 الجاري، تحت عنوان «بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك»، ليمثل منصّة عالمية تجمع بين القادة في القطاعين الحكومي والخاص في أنحاء العالم بمشاركة 70 رئيس دولة ورئيس وزراء و340 من كبار الساسة والمسؤولين.



ويوقّع معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، اتفاقية تعاون بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في الدولة، بهدف تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية في تحويل مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة إلى تطبيقات على أرض الواقع.

كما يوقّع معالي محمد القرقاوي والبروفيسور كلاوس شواب، اتفاقية تعاون بخصوص بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة، تركز على وضع أطر تنظيمية وقانونية لحوكمة البيانات المتعلقة بمختلف قطاعات الثورة الصناعية الرابعة.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار توجهات الإمارات ورؤى قيادتها الرشيدة لتبني توجهات مبتكرة لحكومات المستقبل.

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