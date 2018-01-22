مراكز التسوّق تهدي الزوار أفضل العروض والصفقات

شهدت المراكز التجارية في دبي حالة من النشاط الكبير خلال الأيام الماضية بدعم مهرجان دبي للتسوق، حيث ساهم الحدث بقوة في زيادة أعداد الزوار وإنعاش المبيعات، فيما تسابق المحال والمراكز التجارية في تقديم أفضل العروض والخصومات لتهدي المتسوقين أفضل الفرص وباقة من الصفقات القيمة بأسعار منافسة.

وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «حافظ مهرجان دبي للتسوق، من خلال دورته الـ 23 على التأثير الإيجابي الذي يضيفه إلى الاقتصاد فخلال النصف الأول من المهرجان لاحظنا ازدياداً في أعداد المتسوقين مقارنة بالمواسم السابقة، ونحن على ثقة تامة بقدرتنا على زيادة المشاركات خلال النصف الثاني مع العروض الأكثر إثارة والصفقات المذهلة، وإن القدرة على تحقيق هذه النتائج تعكس رغبة المستهلك في الإنفاق في ظل ظروف السوق الحالية شريطة أن يحظى المتسوق بعروض مميزة على مشترياته».

تدفق الزوار

وصرح عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: «تشهد مراكز تسوق نخيل مولز نجاحاً باهراً خلال مهرجان دبي للتسوق 2018 وساهمت عروضنا الترويجية المميزة في كل من ابن بطوطة مول وسوق التنين في زيادة أعداد الزوار بحوالي 10% مقارنةً بـ 2017 ونتوقع أن تستمر الأعداد في النمو خلال الأيام الأخيرة للمهرجان.

كما يحافظ مهرجان دبي للتسوق على مكانته الرائدة كالحدث الأبرز في قطاع التجزئة ونعتز بأن نكون جزءاً من هذا المهرجان الذي يعزز قدراتنا على تحسين مشهد قطاع التجزئة في دبي».

انطلاقة ناجحة

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات - الإمارات والبحرين وعُمان - مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «تتوجّه ماجد الفطيم بالتهنئة إلى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على البداية الرائعة والانطلاقة الناجحة للدورة الثالثة والعشرين من «دبي للتسوق».

لقد شهدت مراكز تسوق ماجد الفطيم بدبي زيادة كبيرة في أعداد زوارها خلال أول أسبوعين من المهرجان، فقد حظيت الفعاليات الترفيهية العالمية بإعجاب جميع الزوار، والجوائز الفريدة، وخيارات التسوق الهائلة في كل مركز تسوق منها، ونحن سعداء بالنجاح الهائل الذي تحققه الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم بدبي وهي مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة ومردف ومعيصم والشندغة وماي سيتي سنتر البرشاء وسعداء بما سمعناه من شركائنا من متاجر التجزئة ومن المتسوقين أنفسهم، ونتطلع إلى توفير المزيد من أسعد اللحظات لزوارنا خلال الأسابيع المتبقية من المهرجان مع استمرار فعالياتنا الترفيهية العالمية وحملاتنا الترويجية وجوائزنا القيّمة».

جوائز قيّمة

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية: «حظي مهرجان دبي للتسوق بنجاح قل نظيره في «دبي فستيفال سيتي مول»، حيث شهدنا زيادة في الإقبال 10%.

وفي إطار دعمنا للمهرجان، نعمل على تقديم الأفضل والأكثر جذباً للزوار ومنحهم تجارب فريدة من نوعها في كل عام كتجربة «عالم بادنغتون» الأول من نوعه في العالم و«فستيفال ويل» المقامة حديثاً في منطقة «فستيفال باي» والعرض الخاص لفيلم «حرب النجوم» ضمن عروض «تخيّل» كل ليلة، بالإضافة إلى عروض مميزة تقدمها باقة تضم 400 علامة تجارية مختصة في تجارة التجزئة إلى جانب فرصة لربح جائزة «دبي فستيفال سيتي مول» الكبرى وهي سيارة «جيب شيروكي».

وأعلن دبي فستيفال سيتي مول عن تقديم جوائز تزيد قيمتها على 200 ألف درهم إلى زواره حتى الآن، وذلك خلال استضافته للنسخة الأكثر نجاحاً من فعاليات مهرجان دبي للتسوق وحتى 27 الحالي سيتيح المول لزواره الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز الأسبوعية المجزية مع تقديم أكثر من 20 هاتف «آيفون 10» إضافي إلى جانب فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة جيب شيروكي 2018.

انتعاش التجزئة

وشهد ميركاتو خلال مهرجان دبي للتسوق تزايداً ملحوظاً وإيجابياً في عدد المتسوقين المقيمين في الإمارات والسياح على حد سواء وقد انعكس ذلك أيضاً على ازدياد مبيعات التجزئة خلال النصف الأول من المهرجان.

وقالت نسرين بستاني، مديرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لمركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا: نحرص في ميركاتو أن نقدم لزوارنا خلال مهرجان دبي للتسوق العديد من الفعاليات الحية، والتنزيلات والعروض الترويجية المذهلة، وفرص الفوز بجوائز قيمة من خلال عروض تسوق واربح، وقد لاحظنا ازدياداً في أعداد الزوار بنسبة 10% خلال النصف الأول من المهرجان، الأمر الذي يعكس القيمة الكبيرة التي يضيفها المهرجان إلى اقتصاد دبي وأهدافها السياحية.