36.5 مليون درهم مكافآت الصكوك الوطنية للعملاء في 2017

أعلنت شركة «الصكوك الوطنية»، عن الفائزين ضمن «برنامج المكافآت السنوية 2017»، التي تمنحها للعام الحادي عشر على التوالي. وكشفت الشركة أن عدد الفائزين بالمكافآت، بلغ في هذه الدورة من البرنامج 75550 فائزاً، حصلوا على 480260 جائزة، بلغت قيمتها 36.68 مليون درهم، تضمنت حصول ثمانية فائزين على جائزة بقيمة مليون درهم لكل فائز.

وتنوعت جنسيات الفائزين بالجوائز إلى 162 جنسية، تصدرها المواطنون بنسبة 33 %، ويليهم الوافدون الآسيويون بنسبة 30 %، ويليهم الوافدون العرب بنسبة 25 %، ثم المنتمون إلى الجنسيات الغربية بنسبة 11 %، ثم بقية الجنسيات الأخرى بنسبة 1 %. وحقق الرجال الحصة الأكبر من مجموع الفائزين بالجوائز، بنسبة 57 %، بينما حققت السيدات نسبة 29 %، وتنوعت الحصة المتبقية المقدرة بـ 14 % على الشباب من الجنسين تحت سن 18 عاماً.

تشجيع الادخار

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة لصكوك الوطنية: «قمنا بمنح عملائنا جوائز تتجاوز 36 مليون درهم خلال عام 2017. وبما يتماشى مع رؤيتنا التي تتمحور حول «الادخار والربح»، حيث صمم برنامج المكافآت للشركة، ليجسد رؤيتنا في تشجيع الادخار لعملائنا، فضلاً عن العطاء للمجتمع، وهو الأمر الذي نتحمس له».

وأضاف: «تماشياً مع إعلان قيادتنا الرشيدة عام 2017 عاماً للخير، وهي المبادرة التي تؤكد قيم الكرم والعطاء، التي تتمتع بهما دولة الإمارات، وتجسيداً لالتزام شركتنا الدائم مع المبادرات الوطنية، ولتشجيع الناس على الاستثمار في مستقبلهم، قدمت الشركة لعملائها خلال عام 2017، أكبر مجموع جوائز على مدى السنوات السابقة».

المدخرون المنتظمون

وتضمنت قوائم الفائزين في برنامج المكافآت السنوية عام 2017، شكّل المدخرون المنتظمون (المشتركون في خطة الادخار الشهرية من شركة الصكوك الوطنية) نسبة 34 % من الفائزين، بمجموع 19،124 شخصاً، بمجموع جوائز يقدر بأكثر من 12،400،200 درهم (حصل سبعة مدخرين منتظمين على جوائز بقيمة 100 ألف درهم، فيما ربح اثنان منهم مبلغ مليون درهم، بينما ربح المتبقون نحو ألف درهم لكل شخص).

وبلغ متوسط عائدات الاستثمار للمدخرين المنتظمين في عام 2017 نحو 2.5 ٪ من الجوائز فقط. ما يعني أن الفائزين سيحصلون على عوائد إضافية عبر الأرباح السنوية التي ستوزع على رأس استثماراتهم خلال الربع الأول من عام 2018.

وانطلقت مسيرة برنامج مكافآت الصكوك الوطنية السنوية لأول مرة في عام 2006. وبلغ مجموع ما قدمته الشركة لعملائها في إطار هذا البرنامج حتى اليوم، 540.527 مليون درهم ، فاز بها أكثر من 342.74 ألف عميل، من 166 جنسية. منهم 166 عميلاً فازوا بالجائزة الكبرى، بمبلغ مليون درهم لكل منهم، ويأتي المواطنون الإماراتيون على رأس القائمة، بنسبة 39 % من مجموع الفائزين بالجائزة الكبرى.