انتعاش استثمارات الأميركيين في أسهم أبوظبي

دفعت المكاسب المستمرة في أسواق الأسهم المحلية المستثمرين الأميركيين إلى زيادة وتيرة استثماراتهم في أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتتخطى الاستثمارات المتدفقة على السوق من 20 دولة عربية مجتمعة.

وأظهرت البيانات وصول تداولات المستثمرين الأميركيين على أسهم أبوظبي بيعاً وشراءً إلى نحو 271.27 مليون درهم منذ بداية العام، توزعت بواقع 191.7 مليوناً للشراء، و79.49 مليوناً للبيع.

ووصلت تداولات 20 دولة عربية مجتمعة، خلال الفترة نفسها، إلى نحو 234.15 مليون درهم، بواقع 117.7 مليوناً للشراء، و116.4 مليوناً للبيع، وكان السعوديون والكويتيون والأردنيون هم الأكثر استحواذاً على التداولات العربية.

واعتبر محللون وخبراء أوراق مالية تزايد وتيرة التداولات الأجنبية، وخصوصاً الأميركية على الأسهم المحلية، بمنزلة مؤشر جيد إلى تدفق مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الأسواق، وهو ما يؤشر إلى أداء قياسي في عام 2018. وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن المستثمرين والمؤسسات الأجنبية اتجهوا نحو الشراء بقوة على الأسهم الإماراتية منذ مطلع العام، مع تفاؤلهم بالنمو القوي للاقتصاد الوطني، وتوقع زيادة وتيرة استثماراتهم خلال العام الحالي، مع ترقبهم للتوزيعات النقدية للشركات الإماراتية التي تعد الأعلى بين قرنائها في منطقة الشرق الأوسط.