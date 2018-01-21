«إس أند بي» تثبّت تصنيف الشارقة ورأس الخيمة بنظرة مستقرة

توقّعت «ستاندرد أند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشارقة 2018، بدعم زيادة النشاط الاقتصادي في العقارات والقطاعات الإنشائية والتأثيرات غير المباشرة المترتبة على ارتفاع الاستثمار في دبي، فيما يتعلق بمعرض إكسبو 2020، وثبّتت الوكالة تصنيف الشارقة الائتماني عند BBB+/‏‏‏A-2 بنظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بقوة الوضع المالي، على الرغم من ضيق القاعدة الضريبية نسبياً، علاوة على المزايا التي تستمدها الشارقة من موقعها في الإمارات، بما في ذلك المخاطر الخارجية المنخفضة.

كما توقعت الوكالة أن تستمر رأس الخيمة في تحقيق فوائض مالية قياسية، والحفاظ على مستوى الدين المنخفض، وثبّتت تصنيف رأس الخيمة عند A/‏‏‏A-1 مع نظرة مستقرة.