الرقابة تمنع استغلال المستهلك

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن عينة كبيرة من القراء تتوقع أن تسهم حملات التفتيش على المتاجر في منع استغلال ضريبة القيمة المضافة التي جرى تطبيقها اعتباراً من مطلع 2018 لرفع الأسعار.

وكشف الاستطلاع، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة، أن 57% يعتقدون أن حملات التفتيش ستؤتي ثمارها وتمنع استغلال الضريبة لرفع الأسعار، في حين رأى 43% أنها لن تسهم بشكل كبير في منع رفع الأسعار، فيما كشف استطلاع «فيسبوك» أن 70% قالوا: نعم لإيجابية حملات التفتيش، و30% قالوا: لا، وأظهر استطلاع «تويتر» أن 63% أيدوا إيجابية حملات التفتيش، و37% قالوا: لا.

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