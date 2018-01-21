41.6 % حصة الناقلات الوطنية من مجمل عدد المسافرين عربياً

استحوذت الناقلات الوطنية على 41.6% من مجمل أعداد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران العربية والبالغ عددهم 217 مليون مسافر وهو ما يسلط الضوء على الأداء المتميز للناقلات الوطنية التي انتقلت من مرحلة المقارنة الإقليمية إلى المنافسة العالمية.

واستطاعت شركات الطيران الوطنية الانتقال إلى مستوى العالمية من خلال قدرتها على انتزاع حصة متصاعدة من الأسواق الدولية جعلتها تنافس الناقلات العريقة على مستوى العالم والتي تستند إلى أسواق محلية بكثافة سكانية عالية مثل كبريات الشركات الأوروبية والأمريكية.

وأظهرت بيانات مجمعة من بيانات شركات الطيران الإماراتية الأربع، أن الناقلات الوطنية واصلت توسعاتها خلال العام 2017 في مختلف الأسواق الخارجية مستفيدة من اتفاقيات النقل الجوي ومذكرات التفاهم التي توقعها الهيئة العام للطيران المدني مع مختلف دول العالم، فضلاً عن قيامها بزيادة عدد رحلاتها إلى العديد من الوجهات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى التوسع في شراكاتها بالرمز وشراكاتها بالحصص خلال العام الماضي.

ويظهر سجل الأداء الذي حققته الناقلات الوطنية على مدار السنوات الماضية مدى قدرتها على المنافسة من خلال التحديث الدائم لأساطيلها من الطائرات مرتكزة على نسب الإشغال المرتفعة التي تحققها على مدار فصول السنة والتي تؤمن لها دخلاً متصاعداً يتيح لها من الموارد المالية الذاتية، ومن إمكانيات التمويل كذلك فرص التحديث المستمر للأسطول لتستحوذ عملياً على أفضل ما تنتجه صناعة الطائرات في العالم، وتقدم لعملائها بالتالي مستويات من الخدمة يصعب منافستها من قبل الآخرين.

استحوذت الناقلات الوطنية على 41.6% من مجمل أعداد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران العربية والبالغ عددهم 217 مليون مسافر وهو ما يسلط الضوء على الأداء المتميز للناقلات الوطنية التي انتقلت من مرحلة المقارنة الإقليمية إلى المنافسة العالمية.

واستطاعت شركات الطيران الوطنية الانتقال إلى مستوى العالمية من خلال قدرتها على انتزاع حصة متصاعدة من الأسواق الدولية جعلتها تنافس الناقلات العريقة على مستوى العالم والتي تستند إلى أسواق محلية بكثافة سكانية عالية مثل كبريات الشركات الأوروبية والأمريكية.

وأظهرت بيانات مجمعة من بيانات شركات الطيران الإماراتية الأربع، أن الناقلات الوطنية واصلت توسعاتها خلال العام 2017 في مختلف الأسواق الخارجية مستفيدة من اتفاقيات النقل الجوي ومذكرات التفاهم التي توقعها الهيئة العام للطيران المدني مع مختلف دول العالم، فضلاً عن قيامها بزيادة عدد رحلاتها إلى العديد من الوجهات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى التوسع في شراكاتها بالرمز وشراكاتها بالحصص خلال العام الماضي.

ويظهر سجل الأداء الذي حققته الناقلات الوطنية على مدار السنوات الماضية مدى قدرتها على المنافسة من خلال التحديث الدائم لأساطيلها من الطائرات مرتكزة على نسب الإشغال المرتفعة التي تحققها على مدار فصول السنة والتي تؤمن لها دخلاً متصاعداً يتيح لها من الموارد المالية الذاتية، ومن إمكانيات التمويل كذلك فرص التحديث المستمر للأسطول لتستحوذ عملياً على أفضل ما تنتجه صناعة الطائرات في العالم، وتقدم لعملائها بالتالي مستويات من الخدمة يصعب منافستها من قبل الآخرين.