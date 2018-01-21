أكد تقرير صادر عن مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا) لأبحاث الطيران أن قطاع الطيران الإماراتي يعد الأكبر والأكثر نضجاً في منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار عمليات التوسع لدى ناقلاتها الجوية، موضحاً أن كلاً من شركتي «طيران الإمارات»، والاتحاد للطيران، مستمرتان في بناء العلاقات واتفاقيات التفاهم والمشاركة بالرمز في إطار تعزيز العمليات في مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن أداء شركات الطيران الإماراتية وتوسعاتها عززت مركز الدولة عالمياً، فضلاً عن أساطيل هذه الشركات التي تضم عدداً كبيراً من الطائرات عريضة البدن، والتي بإمكانها الوصول إلى مئات المدن في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير فإن نجاح قطاع الطيران في إمارة دبي، شجع الكثير من دول المنطقة على تبني نموذجه من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي لبناء مراكز طيران قوية، مدفوعة بتوسعات ضخمة في المطارات سواء في دبي أو أبوظبي التي تحولت إلى مراكز دولية تتعامل مع ملايين المسافرين سنوياً.

أكد تقرير صادر عن مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا) لأبحاث الطيران أن قطاع الطيران الإماراتي يعد الأكبر والأكثر نضجاً في منطقة الشرق الأوسط، مع استمرار عمليات التوسع لدى ناقلاتها الجوية، موضحاً أن كلاً من شركتي «طيران الإمارات»، والاتحاد للطيران، مستمرتان في بناء العلاقات واتفاقيات التفاهم والمشاركة بالرمز في إطار تعزيز العمليات في مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن أداء شركات الطيران الإماراتية وتوسعاتها عززت مركز الدولة عالمياً، فضلاً عن أساطيل هذه الشركات التي تضم عدداً كبيراً من الطائرات عريضة البدن، والتي بإمكانها الوصول إلى مئات المدن في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير فإن نجاح قطاع الطيران في إمارة دبي، شجع الكثير من دول المنطقة على تبني نموذجه من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي لبناء مراكز طيران قوية، مدفوعة بتوسعات ضخمة في المطارات سواء في دبي أو أبوظبي التي تحولت إلى مراكز دولية تتعامل مع ملايين المسافرين سنوياً.