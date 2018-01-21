16 كادراً من «اقتصادية دبي» يتأهلون للرقابة التجارية

شهدت اقتصادية دبي، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، أمس، تخريج الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم المهني للرقابة التجارية، الدبلوم الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يعنى بإعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية، لتنفيذ جميع المهمات الوظيفية لوظيفة الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك في إمارة دبي، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الرامية إلى تسخير كل الإمكانيات للموظفين، والعمل على الاستثمار بالموظف، وتأهيله لأداء مهام عمله بجودة وكفاءة عالية.

وقام سامي القمزي، المدير العام لاقتصادية دبي، وعبد الله الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بتخريج المشاركين، وتسليم الشهادات لـ16 متدرباً من موظفي اقتصادية دبي، وجرى ذلك خلال حفل خاص أقيم في فندق أبراج الإمارات، بحضور مسؤولين من اقتصادية دبي ومؤسساتها، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومعهد دبي لتنمية الموارد البشرية.

وكرم سامي القمزي وعبد الله الفلاسي الخريجين، وكان في المرتبة الأولى على الدفعة: فيصل خالد الجزيري، والمرتبة الثانية: نايف أحمد الملا، والمرتبة الثالثة: حليمة حسن يوسف، وجرى تخريج كل من: إسماعيل محمد عبد الجبار، وأحمد غلوم أحمد البلوشي، وحسن علي الشحي، وخالد عبد الكريم الماس المر، وسارة محمد سليطين، وعادل علي البلوشي، وعائشة شهريار البلوشي، وعائشة علي الجزيري، وعلي بن كيديه البلوشي، ومحمد خالد العديدي، ونبيل محمد عبد الله أحمد، وهنادي يوسف أهلي، ووعد محمد الجسمي.

ثروة حقيقية

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تؤمن اقتصادية دبي بأهمية الاستثمار بالموارد البشرية لكونها الثروة الحقيقية للوطن. وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سعينا بشكل حثيث إلى توفير كل ما من شأنه تمكين الموظفين وتطوير إمكانياتهم، وتأهيلهم ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات وأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عالية، فضلاً عن اكتساب المهارات الأساسية في التعامل مع المتعاملين».

وأضاف لوتاه: «يعمل برنامج الدبلوم المنهي للرقابة التجارية، الذين استمر شهرين، على تمكين الموظفين من خلال تدريب على أيدٍ نخبة من خبراء والمختصين في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية واقتصادية دبي، للارتقاء بأداء العمل الحكومي، وتحقيق أعلى درجات التميز، إذ إن التمكين يسهم في منح الموظف الحكومي صلاحيات أكبر وإمكانيات معرفية ومهنية عالية، تجعله قادراً على الإسهام بفاعلية في تطوير أداء مؤسسته الحكومية، والارتقاء بكل الجوانب العملية، مما يجعلها تنافس على المراتب الأولى في مجالها».

جهود

قالت منى بوحميد، مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، الملحق بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «جاء تخريج المشاركين في دبلوم الرقابة التجارية وحماية المستهلك تتويجاً للجهود الحثيثة التي واظبت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، من خلالها على تطوير فكرة، ثم العمل على تطبيقها، وهي دبلومات حكومية مهنية متخصصة، تهدف إلى الارتقاء بمعايير الأداء الحكومي، عبر تأهيل وتدريب الممارسين في القطاعات الاستراتيجية بشكل مهني احترافي».

وأعربت بوحميد عن الفخر بالخريجين والخريجات الذين اجتازوا دبلوم الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بعد جهدٍ دؤوب وعطاءٍ متّصل، متمنيةً لكل الخريجين التقدم والنجاح في مسيرتهم المهنية، كما تقدمت بالشكر إلى جميع الزملاء من فريق اقتصادية دبي على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذا الدبلوم.

حماية

يعمل الدبلوم المهني للرقابة التجارية على تأهيل الصف الأمامي من الموظفين، ويهدف إلى ترسيخ المفاهيم والأخلاقيات والمهارات الأساسية في التفتيش الميداني، وتعزيز الحس الأمني لدى الموظفين، والإلمام بقوانين ممارسة الأعمال وحماية المستهلكين وحماية الملكية الفكرية، وهو الأمر الذي يسهم في حماية مصالح أصحاب العلامات التجارية، وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة لمزاولة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي. ومن المقرر أن يشهد عام 2018 تعميم الدبلوم على مختلف الجهات الرقابية من القطاعين الحكومي والخاص.