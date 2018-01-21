الألواح الملوّنة يمكنها توفير %20 من الطاقة للمباني

تستحوذ المباني والمساكن على نصف احتياجات الطاقة تقريبًا في الإمارات، وتبلغ حوالي 6 جيجاوات من الطاقة. وقال رفيق حنبلي، الشريك الإداري في "إنسولير الإمارات"، المشروع المشترك بين دبي للاستثمار وشركة "سويس إنسو القابضة" السويسرية المتخصصة في تقنيات الطاقة الشمسية: "إن الواجهات والأسقف ستوفر ما نسبته 20٪ على الأقل من هذا الاستهلاك، أي ما يزيد على 1 جيجاوات، إذا تم تركيب الألواح الشمسية الملونة.

ويمكن للألواح الشمسية الملونة على الواجهات والأسطح أن توفر نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون (حوالي مليون طن) سنويًا، أي ما يعني إنقاذ 30 مليون شجرة على مدى 10 سنوات. ومن الناحية المالية، فإن هذا يعادل 600 مليون درهم حسب تقديرات حنبلي الذي أشار أيضًا إلى أن الألواح الشمسية الملونة تعزز استخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزًا عالميًا للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

عائد

وأضاف حنبلي: "يتراوح متوسط العائد على الاستثمار لتركيب الألواح الشمسية الملونة من 4 إلى 8 سنوات، حسب المبنى ومكانه واتجاهه، والسمات الجغرافية المجاورة والهندسة المعمارية. ومن منظور الاستدامة، تكون المساهمة كبيرة في خفض انبعاث الغازات الضارة من المباني السكنية".

وتشارك "إنسولير الإمارات" حاليًا في معرض الطاقة الشمسية على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، وتعرض فيه زجاجها الشمسي الملون "كروماتيكس"، والتجهيزات الكهروضوئية والحرارية، وهي عبارة عن ألواح شمسية كهروضوئية جاهزة للتركيب.

وحدات

وقال حنبلي أيضًا: "تتمثل مهمة الشركة على المدى القصير في بناء وحدات الطاقة الكهروضوئية المتكاملة التي تغطي المباني بطريقة جميلة وملونة. وينمو قطاع الطاقة الشمسية أكثر من 50٪ سنويًا، فيما يتجاوز نمو وحدات الطاقة الكهروضوئية المتكاملة 100٪ سنويًا".

وأضاف: تتطلع الشركة إلى النمو المستدام في ظل الطلب المتزايد لقطاع الطاقة الشمسية في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يشكل قطاع الطاقة الشمسية حوالي 8٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول العام 2026. وتلتزم دولة الإمارات عمومًا وإمارة دبي على وجه الخصوص بمستقبل يعتمد على الطاقة الشمسية، وتستهدف دبي الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 7% من احتياجاتها بحلول العام 2020، و 75٪ بحلول عام 2050.

وتابع: يوفر هذا الواقع فرصًا فريدة لشركة "إنسولير الإمارات"، خاصة عند الأخذ بالحسبان أن الألواح الشمسية للشركة تمتاز بكفاءتها العالية. وقد قامت دبي بالفعل بتركيب الألواح الكهروضوئية على 453 مبنى بطاقة إجمالية تبلغ 18.7 ميجاوات، وهذا يدل على الإمكانات الهائلة التي يوفرها هذا القطاع في السنوات المقبلة.