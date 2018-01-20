400 ألف روبوت عدد الروبوتات العاملة بنهاية 2018

توقعت دراسة جديدة لجامعة أكسفورد البريطانية، أن يصل عدد الروبوتات العاملة في قطاعات مختلفة حول العالم إلى أكثر من 400 ألف بنهاية 2018 بنمو 29% عن العام الماضي، ما سيهدد العديد بفقدان العديد من الوظائف. وشملت الدراسة 2500 شركة، 70% منها في قطاع التقنية في أسواق عالمية رئيسية من ضمنها الشرق الأوسط.
30 %
نسبة الوظائف التي ستفقد لصالح الروبوتات بحلول 2025
75 %
من المركبات ستصبح ذاتية القيادة في 2040
4.42 تريليونات دولار
حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الذكاء العالمي 2025
6 مليارات
عدد الأجهزة التي سترتبط بمنصات للذكاء الاصطناعي 2018
4.5 مليارات دولار
حجم الاستثمارات في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة
نسبة الشركات التي تتوقع استحواذ الروبوتات على 5% على الأقل من إجمالي الوظائف
التصنيع 45%
الأغذية والمشروبات 35%
التجزئة 19%
التعليم والصحة 9%