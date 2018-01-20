2.36 مليار درهم تداولات الأجانب من الأسهم

بلغت قيمة تداولات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين في تداولات الأسبوع الماضي نحو 2.36 مليار درهم بيعاً وشراءً مع سيطرة النزعة الشرائية على تعاملاتهم، وسط توقعات باستمرار زيادة مراكزهم في الأسهم مع تفاؤلهم بالأداء القوي للاقتصاد الوطني والاستقرار السياسي.

ووفق مسح لـــ«البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في الأسهم نحو 1.282 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.08 مليار بصافي شرائي 202.29 مليون درهم.

ومالت تعاملات الأجانب في سوق دبي نحو الشراء بعد تحقيق مشتريات بنحو 878.65 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 796.7 مليون درهم بصافٍ شرائي 81.94 مليون درهم، واتجهت تعاملات الأجانب في سوق أبوظبي نحو الشراء بعد تحقيق مشتريات بنحو 403.6 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 283.3 مليون بصافٍ شرائي 120.34 مليون درهم

وبلغ إجمالي قيمة تداولات الإماراتيين نحو 3.55 مليارات درهم موزعه بواقع 1.67 مليار مشتريات و1.87 مليار مبيعات بصافٍ بيعي 202.29 مليون درهم، ومالت تعاملاتهم نحو البيع في دبي بصافٍ بيعي 81.9 مليوناً، ونحو البيع في أبوظبي بصافٍ بيعي 120.3 مليون درهم.