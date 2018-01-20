باناسونيك تغزو عالم السيارات بالتصميم الذكي

يصادف عام 2018، احتفالات باناسونيك بالذكرى السنوية المائة على تأسيسها، وفضلاً عما يعكسه من شكر وامتنان لنجاح أعمال الشركة على مدى الـ 100 عام الماضية، يركز جناح «باناسونيك» في دورة هذا العام من فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «CES2018»، والذي عقد في الفترة من 9 حتى 12 يناير الجاري بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة، على المحتوى البصري لطرح الرؤية المستقبلية، بما من شأنه تمهيد الطريق للسنوات المائة المقبلة. وينقسم الجناح الشركة هذا العام إلى أربع مناطق - حلول الترفيه المتميزة، والعالم المتصل، والطاقة المستدامة، وسلسلة التوريد المتكاملة - لتسليط الضوء على دور تقنيات «باناسونيك» المبتكرة في المساعدة على الارتقاء بمستوى الحياة اليومية، وتعكس فئات الحلول في إعادة ترسيخ المكانة المرموقة التي تمتاز بها علامة «باناسونيك» التجارية في القارة الأميركية الشمالية.

أنظمة الذكاء

وقامت الشركة العالمية خلال مشاركتها في المعرض بتسليط الضوء على 3 مفاهيم جديدة وذكية لأنظمة مقصورات السيارات، والتي تم تصميمها خصيصاً لمواكبة توقعات السائقين على مدى العقد المقبل.

ولطالما نجحت «باناسونيك» بتقديم أحدث وأفضل التجهيزات والحلول الترفيهية لكبريات شركات صناعة السيارات العالمية على مدى أكثر من 65 عاماً. وبرزت في الآونة الأخيرة توقعات متزايدة ترجح استمرار تطوّر هذه الأنظمة، في وقت يشهد فيه قطاع تصنيع السيارات نقلة نوعية نحو مستقبل يعتمد بشكل كبير على استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن تلعب أنظمة المعلومات والترفيه دوراً أكثر أهمية من أي وقت مضى في تحسين معايير السلامة ومستويات الراحة في المركبات بشكل عام.

وستسهم «باناسونيك» في تطوير «نظام مساعدة السائق المتقدم» ADAS عبر الدمج بين تقنيات الإلكترونيات الاستهلاكية الواسعة لمجموعة «باناسونيك» والتقنيات داخل السيارات، والتي يتم ابتكارها في سياق تطوير معدات وتجهيزات أنظمة المعلومات والترفيه.

ويعمل ذراع صناعة السيارات والنظم الصناعية التابع لشركة «باناسونيك» على تطوير حلول وتقنيات جديدة ومبتكرة ضمن مجال إنترنت الأشياء، وذلك بالتعاون مع الشركات الناشئة في وادي السيليكون. وتسعى الشركة إلى تطوير مجموعة الخدمات والحلول هذه عبر الدمج بين إمكانات واجهة المستخدم وتجربة المستخدم مع تكنولوجيا تصميم «واجهة التشغيل بين المستخدم والآلة»، والتي تم تطويرها بوضوح على مستوى تقنيات اتصال وتشغيل الهواتف الذكية والشاشات اللمسية الخاصة بالسيارات.

مقصورة التصميم الذكي

وقدمت الشركة للمستوى الثاني من نظام مساعدة السائق المتقدم ADAS/‏‏‏ القيادة الآلية الجزئية، حيث يقوم هذا النظام بتنسيق تشغيل 4 شاشات متعددة، ويسمح لكلّ مشغّل (سائق أو راكب) باختيار المحتوى الذي سيتم عرضه على كل شاشة. وتتيح وظيفة التحكم بالإيماءات عملية تحكّم بسيطة من خلال التعرف على حركات اليدين بدقة. أما القسم الداخلي، فهو مصنوع من مواد خاصة مثل الراتنج الذي يضيف لمسة فاخرة إلى الخشب والتفاصيل المعدنية، وكذلك الجلدية بشكل خاص، كما ينطوي هذا النظام على مجموعة من المزايا التي تضمن أعلى مستويات الأداء والتشغيل المثالي.

الرؤية الذكية

وللمستوى الثالث من نظام مساعدة السائق المتقدم ADAS/‏‏‏ القيادة الآلية المشروطة،، ويوفر هذا النظام تجربة تنقل ممتعة وجديدة كلياً أثناء القيادة حتى عند استخدام نمط القيادة الآلية، مع إمكانية التمتع برؤية بانورامية خلابة. ويمكن الاختيار بين وضع القيادة ووضع القيادة الآلية على حد سواء. ويتم استخدام شاشة واسعة جداً، وشاشة عرض كبيرة HUD على الزجاج الأمامي، فضلاً عن نظام مراقبة السائق لضمان أعلى مستويات السلامة وتعزيز متعة القيادة.

مساحة المعيشة

وللمستوى الخامس من نظام مساعدة السائق المتقدم ADAS/‏‏‏ القيادة الآلية الكاملة، وتم تصميم هذا النظام ليتناسب مع الرؤية المستقبلية للقيادة الآلية، وذلك من خلال الدمج ما بين الحلول والخبرات من أجل حياة أفضل، والتي تم تحسينها من قبل تقنيات أنظمة مساحة المعيشة وأنظمة وتقنيات السيارات الخاصة بشركة «باناسونيك»، حيث تم ابتكار مساحة معيشة فاخرة وعصرية وعالية الجودة داخل المركبة. وتقدم «باناسونيك» هذا الجيل الجديد من المساحة في 4 أنماط هي: «غرفة المعيشة»، و«قاعة الأعمال»، و«غرفة مخصصة للاسترخاء»، و«غرفة مخصصة للترفيه».

منصة إي باور تيراين

كما كشفت «باناسونيك» النقاب عن ابتكار منصة توليد الطاقة «إي باور تيراين» ePowertrain القابلة للتطوير، والتي تعد حلاً يعزز أداء السيارات الكهربائية الصغيرة. كما تشكّل المنصة هذه تطبيقاً منهجياً للأجهزة المستخدمة في المركبات الكهربائية المطوّرة من قبل كبرى الشركات المصنّعة للسيارات، وهي تهدف إلى المساهمة في تعزيز تقدّم مجتمع المركبات وحلول التنقل المقبلة.

كما تعدّ المنصة المطوّرة من قبل شركة «باناسونيك» للدراجات الكهربائية والمركبات الكهربائية فائقة الصغر بمثابة نظام آمن وفعال لتوليد الطاقة، وهي تتميز بحجمها الصغير وكفاءتها العالية، وقابلية تطويرها بمرونة. وتتألف المنصة من وحدات أساسية، تشمل وحدة الطاقة (مزوّدة بشاحن مدمج، وعلبة للأسلاك الكهربائية، وجهازاً كهربائياً عاكساً يقوم بتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد، بالإضافة إلى محوّل جهد مستمر) ووحدة محرك. وستسهم هذه المنصة في خفض كلّ من التكاليف والوقت اللازم لتطوير المركبات من خلال زيادة أو تقليص حجم مجموعة الوحدات الأساسية، وفقاً لمواصفات المركبات في ما يتعلق بالحجم والسرعة وعزم دوران المحرك.

كما قامت «باناسونيك» بتطوير وتسليم مجموعة واسعة من المكونات المرتبطة بهذه المنصة، بما في ذلك البطاريات وأجهزة الشحن المدمجة والمكثفات الخاصة بالأفلام ومحوّلات الجهد المستمر ومرحّلات العزل الكهربائي؛ وستواصل «باناسونيك»المساهمة في النمو العالمي لقطاع المركبات الكهربائية عبر تطوير أنظمة تستغل نقاط القوة، التي تتمتع بها أجهزة وتقنيات الشركة.

أتمتة المنازل بلمسة واحدة eny

استطاعت «باناسونيك» من خلال المزج بين تكنولوجيا الحصول على الطاقة من مصادر خارجية، وتكنولوجيا الاتصال اللاسلكي الآمن، تطوير حل Eny الصغير وعالي الكفاءة، الذي يسهل تشغيل حلول إنترنت الأشياء بمرونة ودون الحاجة لأي صيانة. ويمثل هذا الحل منصة خدمات تتيح التحكم بمختلف الأجهزة الذكية؛ كما بالإمكان دمجه مع الخدمات السحابية وتطبيقات الهواتف الذكيّة.

التعرف على الهوية باللمس

طورت شركة «باناسونيك» وحدة اتصالات متكاملة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات عبر مفهوم الحقل الكهربائي، التي تتيح إجراء عمليات المصادقة والتعرف على الهوية والاتصالات بضغطة واحدة. كما يمثل هذا الحل منصة خدمات تعزز إمكانات واجهة التحكم بين المستخدمين والأشياء، الأمر الذي يضمن تشغيل المعدات وفقاً لتعليمات العمال والموظفين.

أداة تثبيت وتعزيز استقرار الكاميرا

طورت «باناسونيك» حلاً متكاملاً وعالي الدقة لتثبيت الكاميرات، والذي بمقدوره تثبيت الكاميرا وتعزيز استقرارها بالاستناد إلى 3 محاور، تضمن ثبات الصور والاستفادة من وظائف التتبع على أوسع نطاق. ويراعي هذا الحل تطور الكاميرا عن طريق حل يوفر صوراً مثالية للأجسام تحت أي ظرف.

عالم «التصوير بدقة 4K»

تعرف الزوار على نظام المراقبة المنزلية سهل التركيب والاستخدام من «باناسونيك»، والذي يعمل بشكل متزامن مع الهاتف المحمول. كما تستعرض الشركة المكنسة الكهربائية الروبوتية RULO التي ظهرت لأول مرة في اليابان خلال العام الفائت. كما ستقدم «باناسونيك» مفهوم Ora لحلول المنازل والمباني الذكية، في خطوة تنسجم مع جهودها الرامية لابتكار وتقديم تجربة منزل ذكية، بالتعاون مع شركائها.

المرآب الإبداعي لممارسة الهوايات

يتضمن الجناح مرآباً منزلياً يعمل في ذات الوقت كونه غرفة لممارسة الهوايات المحببة. ومن هنا تطرح «باناسونيك» عالم «التصوير بدقة 4K»، والذي يتضمن كل شيء ابتداء من التقاط الصور وتحريرها وتحميلها على الإنترنت من المنزل، وذلك باستخدام تشكيلة المنتجات العاملة بتقنية 4K من «باناسونيك».

الطاقة النظيفة مع «تيسلا موتورز»

تقبع سيارة كهربائية فائقة الأداء من طراز S التي تنتجها شركة «تيسلا موتورز»، مؤذنة بإعلان «باناسونيك» عن شراكتها مع هذه الشركة المصنعة للسيارات، والتي تتضمن بطاريات الليثيوم أيون من قياس 18650 المشغلة لهذه السيارة. وتغطي الألواح الشمسية التي تنتجها «باناسونيك» سطح هذا المرآب.

سمات جناح باناسونيك

ــ التاريخ والفلسفة

يتضمن مقطع فيديو، يروي مسيرة الشركة على مدى الأعوام الـ 100 الماضية، وفلسفة الإدارة التي اعتمدتها باناسونيك عبر كلمات مؤسسها كونوسوكي ماتسوشيتا؛ وهوية باناسونيك، التي توضح مسيرة تطور التقنيات من خلال تكامل أعمال المستهلكين في باناسونيك مع حلول الأعمال المباشرة بين الشركات اليوم.

ــ مسرح الرؤية

يتضمن شاشة كبيرة تظهر رؤية باناسونيك وصولاً لعام 2030، والتي تهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى حياة الناس والمجتمع في أربعة مجالات رئيسية: مساحة المعيشة، سلسلة التوريد، حلول التنقل، والبيئة (الطاقة).

ــ معرض المفهوم

يتضمن مقصورة مستقلة لمساحة المعيشة، وهي عبارة عن مساحة معيشة مستقبلية تقترح قيمة جديدة لكيفية قضاء الوقت في سيارة تتألق بتقنيات القيادة الآلية؛ «هوم إكس»، والذي يهدف إلى إيجاد قيمة جديدة للحياة في المنازل عبر تجربة المستخدم وتصميم واجهة المستخدم الأمثل لمساحات المعيشة المختلفة؛ ورؤية باناسونيك للبيئة 2050، التي تظهر مجتمعاً مستقبلياً يعتمد على الطاقة النظيفة، حيث تكون كمية الطاقة المنتجة أعلى من كمية الطاقة المستخدمة.

ــ مساحة الحلول

ينقسم جناح الشركة إلى أربع مناطق لتسليط الضوء على دور تقنيات باناسونيك المبتكرة في المساعدة على الارتقاء بمستوى الحياة اليومية، وتعكس فئات الحلول في إعادة ترسيخ المكانة المرموقة التي تمتاز بها علامة باناسونيك التجارية في القارة الأميركية الشمالية.

ــ حلول الترفيه المتميزة

بالاعتماد على الحلول السمعية والبصرية وحلول التحليلات الرياضية المتوقعة للفترة بين عامي 2025-2030، تتيح منطقة حلول الترفيه المتميزة تجربة ترفيهية جديدة بالكامل. ومما تتضمنه هذه المنطقة تقنيات التفاعل مع العملاء، ورسم الخرائط وعرضها بتقنية الأبعاد الثلاثية، وتكنولوجيا الهوية الضوئية LinkRay-AR، والحلول السمعية والبصرية المتقدمة، وحلول المساحات الذكية.

ــ العالم المتصل

تعمل هذه المنطقة على التعريف بأنشطة اثنتين من شركات التنقل، والسيارات ونظم إلكترونيات الطيران. ومما تتضمنه هذه المنطقة: استعراض مقصورة التصميم الذكي/‏مقصورة الرؤية الذكية، منصة مجموعة نقل الحركة الإلكترونية القابلة للتطوير، فضلاً عن توضيحات وعروض سمعية وبصرية لمقاعد الطائرة (تطبيق «كومبانيون» - مقاعد الدرجة الاقتصادية، والمقصورة الجديدة لركاب درجة رجال الأعمال، ونظام الجوازات والهجرة)

ــ الطاقة المستدامة

تستعرض هذه الزاوية إسهامات باناسونيك في بطاريات ليتيوم أيون، والألواح الشمسية مع شركاء يسعون جاهدين للاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة؛ وتتضمن أمثلة من شركة «تيسلا» الأميركية و«جوجورو» من تايوان.

ــ سلسلة التوريد المتكاملة

من خلال عروض تقديمية ومقاطع فيديو، يقدم هذا المعرض نموذجاً مستقبلياً لسلسلة توريد متصلة عبر الإنترنت قائمة على تقنية التعريف بموجات الراديو، وتحول نماذج الشركات المتكيفة مع التغييرات في المجتمع.