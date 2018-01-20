رئيس مجلس إدارة مياه وكهرباء أبوظبي: خصخصة القطاع خيار استراتيجي

أكد عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أن الهيئة تنفذ من خلال برنامج الخصخصة رؤية الحكومة الرشيدة تجاه خصخصة القطاع باعتباره خياراً استراتيجياً ينجم عنه العديد من المكاسب التي تتضمن تخفيض تمويل الدولة للمشاريع الكبيرة في قطاع الماء والكهرباء ورفع مستوى الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين حيث تقوم دائرة الخصخصة بتحديد ودراسة وإدارة مشاريع الخصخصة والإشراف على تنفيذها مثل بيع الأصول وتأسيس مشاريع الإنتاج المستقل لتأمين الإمدادات وفق الخطة الرئيسية.

وقال إن الهيئة أنشأت - كجزء من خطتها بعيدة المدى والمتعلقة بخصخصة قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي - شراكات استثمارية مع مجموعة من الائتلافات والشركات العالمية والمحلية لتأسيس شركات للمنتج المستقل لقطاع الماء والكهرباء عن طريق طرح مشاريع في مناقصات اتسمت بروح التنافس والشفافية وتقوم على أساس صيغة «البناء والتملُّك والتشغيل» ..مشيراً إلى أن برنامج الخصخصة جذب ما يقارب 70 مليار درهم من خلال مشاريع المنتج المستقل والذي عمل بدوره على تأمين كامل الإمدادات اللازمة من الماء والكهرباء وانعدام أي حالات نقص في الإمداد .

وتوجه الأحبابي بخالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على دعم و رعاية سموهم المستمرة لقطاع الماء والكهرباء في الإمارة.

وقال إن الهيئة تقوم في الوقت الراهن بتنفيذ مشروع «نور أبوظبي» كأكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم والذي يتضمن إنشاء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية في منطقة سويحان على بعد حوالي 120 كم من مدينة أبوظبي بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليارات درهم.