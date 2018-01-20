لا خطط حالياً لتحصيل رسوم على صعود جبل جيس

أكد هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لـ«البيان الاقتصادي» عدم وجود خطط في الوقت الحالي لإقامة بوابات تحصيل رسوم مالية للمركبات المتجهة إلى قمة جبل جيس، ويأتي ذلك مع الاستعداد لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية بعد الإعلان رسمياً عن تدشين أهم مشاريع القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات بنهاية شهر يناير الجاري، ويتضمن المشروع الأول افتتاح أطول مسار انزلاقي في العالم رسمياً، ويضم المشروع الثاني حديقة منصة مشاهدة جبل جيس على ارتفاع 1300 متر فوق سطح البحر.

وأشار إلى أن منصة المشاهدة ستضم مواقع مخصصة لمحبي أنشطة المسير الجبلي وركوب الدراجات الهوائية والراغبين في خوض غمار تجربةٍ شيقة يختبرون عبرها قدرتهم على مواجهة التحديات بين شعاب سلسلة الجبال الوعرة، حيث تعمل الهيئة على توفير مناطق مخصصة لاستضافة الفعاليات المختلفة وأخرى للنزهات والعديد من مسارات المشي ومساحة خاصة بشاحنات الطعام، بالإضافة لمواقع تتيح للزوار مشاهدة حياة الطيور والنباتات والحيوانات.

وأضاف: يظل جبل جيس وجهة مفضلة لزوار رأس الخيمة منذ فترة طويلة، ولا سيما لمحبي الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الحافلة بالمغامرات، أو مشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة من أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات، والتي تنخفض فيها الحرارة بنحو 10 درجات مئوية مقارنة ببقية أنحاء الإمارات ومنطقة الخليج العربي، كما تجتذب هذه المنطقة السياح من كل مكان بفضل ما تقدّمه من أنشطة فريدة لعشاق التنزه والمسير الجبلي، وركوب الدراجات الجبلي والسائقين، وتتيح مسارات المشي والتنزه مشاهدة الإطلالات الخلابة والاطلاع على مكنونات التراث وجمال المشهد الطبيعي في تلك المنطقة.

موسوعة غينيس

وتستعد رأس الخيمة لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية عن أطول وأعلى مسار انزلاقي في العالم مع إطلاق تجربة الطيران بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة بارتفاع 1900 متر عن سطح البحر لمسافة تتخطى 28 ملعب كرة قدم، حيث يعتبر جبل جيس نقطة جذب رئيسية في إمارة رأس الخيمة، والذي يتيح للزوار إطلالات ساحرة وأجواء مثالية بالنسبة لعشاق أنشطة المغامرات والذين يبحثون عن مناظر خلابة منقطعة النظير من أعلى قمة جبلية في الإمارات للوجهة البحرية على الخليج العربي.

وأكد مطر مواصلة العمل مع الشركاء والجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية متميزة وضمان تمتع العائلات والضيوف بتجربة فريدة لا تنسى بما في ذلك خطط لتنظيم حركة المرور إلى قمة جبل جيس، ضمن الخطط التطويرية والتي تتضمن إنشاء نقاط ثابتة للإسعاف ودوريات الشرطة، ومهابط للطائرات السياحية والإسعاف الطائر.

وقال: تواصل إمارة رأس الخيمة جهودها الرامية لتعزيز مكانتها كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة، وذلك في إطار سعيها لتكون عاصمة سياحة المغامرات الأولى على مستوى الشرق الأوسط، حيث يشكل جبل جيس محور تركيزنا الأساسي من حيث توفير المنتجات السياحية الجديدة في أحضان الطبيعة ورحلات السفاري وركوب الخيل والتخييم في المحميات الطبيعية الصحراوية أو الجبلية؛ وممارسة الغولف في الملاعب المحاطة بالبحيرات الخلابة؛ بالإضافة لممارسة الرياضات المائية على الشواطئ الساحرة، والتعرف على مختلف أشكال الحياة البرية في الجبال والصحراء ومياه الخليج العربي، وإلى جانب النشاطات المائية والجبلية والصحراوية، تتيح الإمارة لعشاق التراث والثقافة التعرف على تاريخها العريق الذي يعود إلى 7000 سنة، ما يجعل من رأس الخيمة وجهة سياحية متكاملة كفيلة بإرضاء كافة الأذواق من مختلف الأعمار.

نمو

وأشار إلى مواصلة محفظة الفنادق والمنتجعات في إمارة رأس الخيمة التوسع وإنجاز خططها لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 9 آلاف غرفة بحلول 2020، مع افتتاح 4 آلاف غرفة جديدة خلال هذه الفترة، وذلك تماشياً مع اقتراب الإمارة من تحقيق هدفها المتمثل باستقطاب مليون زائر في 2018، ويأتي ذلك بعد نجاح الإمارة بتسجيل رقم قياسي في عدد الزوار القادمين إلى الإمارة بين شهري يناير ونوفمبر، حيث نمت أعداد الزوار الدوليين بنسبة 13% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال هيثم مطر: يحدونا التفاؤل بتحقيق هدفنا المتمثل في اجتذاب 2.9 ملايين بحلول نهاية عام 2025، مع تركيزنا على الفئات السياحية الثلاث الرئيسة التي تتخطى سوق الاستجمام التقليدية وتؤكد أحدث النتائج الصادرة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إحراز نمو ملحوظ، حيث ارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة 15.4%، ونمت معدلات الإشغال الفندقي بواقع 1.6% لتبلغ 70.4%، في حين ازدادت مدة الإقامة الفندقية لتبلغ 3.68 أيام بنمو بلغ 9.5%، ويأتي ذلك مع افتتاح منتجع وفلل جنة رأس الخيمة والذي يضم 122 غرفة، وهيلتون جاردن ان رأس الخيمة 240 غرفة، وذا كوف روتانا 145 غرفة، وسيتي ستاي الذي يضم 80 غرفة، مؤكداً أن هذا العدد من الغرف الفندقية يلبي نجاح خططنا الحالية لاجتذاب مليون سائح بنهاية العام المقبل.