56 ملياراً صفقات أسبوع أبوظبي للاستدامة

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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بلغت قيمة الصفقات والاتفاقيات التي أبرمت خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 الذي اختتم فعالياته أمس، 56 مليار درهم «15.2 مليار دولار»، من خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه ومعرض إيكوويست، إضافة إلى استثمار 4.7 ملايين دولار في منصة تبادل الابتكارات بمجال المناخ «كليكس»، حيث وقّع التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) أول التزام للتمويل تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار من قبل بنك يس، كما أعلن التحالف عن توقيع عقود تمويل تسعة مشاريع للطاقة الشمسية في 5 دول أعضاء، بما في ذلك دولة الإمارات والسعودية ونيجيريا والهند وإسبانيا.

وشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 850 شركة من 40 دولة بينها 100 شركة ناشئة، إلى جانب مشاركة 18 دولة بمنصات خاصة، إذ تستحوذ الشركات الأجنبية على 70% من إجمالي الشركات.

 

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