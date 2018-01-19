«سيبسا» و«مصدر» توسعان أعمالهما بمجال الطاقة المتجددة عالمياً

أعلنت كل من شركة «سيبسا»، المتخصصة عالمياً في مجال الطاقة لأكثر من 85 عاماً، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والتنمية الحضرية المستدامة، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف مجالات التعاون المشترك في مشاريع الطاقة المتجددة، وبشكل خاص طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ويهدف الطرفان من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى توسيع نطاق حضورهما في الأسواق العالمية للطاقة المتجددة.

ويأتي التعاون بين الشركتين في إطار الحرص المستمر على تضافر الجهود بين الشركات التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار»، ومن شأن أن يساهم التميز التقني لشركة «سيبسا» في تنفيذ وتشغيل مشاريع صناعية.

وتم الإعلان أمس عن توقيع مذكرة التفاهم خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يعد أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة على مستوى العالم وتجري فعالياته حالياً في العاصمة أبوظبي.

وقال خوان مانويل غارسيا هوريلو، مدير مشاريع الغاز والطاقة في شركة «سيبسا»: تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز جهودنا الهادفة إلى التوسع في أسواق الطاقة المتجددة عالمياً، مما يعزز قدرتنا على مواصلة تنويع مصادر الطاقة لدينا وتلبية الطلب على الطاقة في الأسواق التي ننشط بها.

ورحب من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع «مصدر» المشهود لها بخبرتها الواسعة وريادتها العالمية في القطاع، مبدياً ثقته بأن هذا التعاون، إلى جانب الدعم الذي نحظى به من الجهات المساهمة في سيبسا، سيفضي إلى إقامة مشاريع متميزة تعود بالنفع على كلا الطرفين.

دور

من جانبه قال بدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»: «تشكل هذه الاتفاقية فرصة تعاون مثالية تسهم في دفع جهود نشر مشاريع الطاقة المتجددة بالأسواق العالمية، مرتكزةً على الدور الرائد الذي تضطلع به شركة مصدر ضمن قطاع الطاقة المتجددة العالمي والخبرة العريقة والحضور القوي لشركة سيبسا في أسواق النفط والغاز العالمية، ويأتي هذا التعاون بين الشركتين التابعتين لشركة مبادلة للاستثمار في إطار نهجها لتحقيق التآزر بين الشركات التابعة لمحفظة أعمالها بهدف خلق ميزة تنافسية».

استفادة

وفي عام 2017 فازت «سيبسا» بأول عقد لها لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من الرياح في مدينة خيريز دي لا فرونتيرا الواقعة في منطقة قادش جنوب أسبانيا، وتهدف «سيبسا» من خلال تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة إلى الاستفادة من هذا السوق، الذي يشهد نمواً متسارعاً، وتطوير قدرات ومهارات جديدة بمجال الطاقة، وتخفيف حدة التقلبات في بعض الأسواق التي تمتلك عمليات بها، مثل سوق النفط الخام.

ومنذ تأسيسها في عام 2006، استثمرت «مصدر» أكثر من 2.7 مليار دولار في مشاريع للطاقة المتجددة، تبلغ قيمتها الإجمالية 8.5 مليارات دولار.