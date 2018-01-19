أدنوك تستعد لاستدراج عروض تطوير حقلين

قالت مجلة ميد: إن شركة أدنوك البرية تستعد لاستدراج عروض لعقدين يهدفان إلى تطوير موقعها في شمال شرق باب، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتعتزم الشركة التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) توجيه دعوتين لتقديم العطاءات خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت ميد عن المصادر قولها: إن أدنوك أوضحت للمقاولين أن الدعوة لتقديم العروض ستوجه قريباً جداً، وربما قبل نهاية يناير. من جهة أخرى، ذكرت ميد أن مشروع الربط بين حقلي عصب وساحل في الجنوب الشرقي سوف ينتهي في موعده في أبريل من العام الجاري، وفق ما ذكرته مصادر في صناعة النفط والغاز. دبي - البيان