6.2 مليارات مكاسب الأسهم في أسبوع أخضر

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الخامس على التوالي وربحت قيمتها السوقية نحو 6.2 مليارات درهم الأسبوع الماضي مع تحسن شهية المستثمرين لا سيما بعد إعلان أربعة بنوك مدرجة نتائج قوية فاقت التوقعات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.04% أو ما يعادل 36.42 نقطة مستمراً في مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي ليغلق عند 3531.05 نقطة محققاً أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر، مع ارتفاع أسهم «بنك دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني».

وربحت بورصة أبوظبي 34.28 نقطة أو ما نسبته 0.75% ليواصل صعوده للأسبوع السادس على التوالي وصولاً إلى 4625.39 نقطة، وهو أعلى إغلاق أسبوعي في 8 أشهر، بدعم مكاسب أسهم «أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع» و«الدار العقارية»، بينما قلص هبوط سهم «اتصالات» من وتيرة الصعود.

ووصلت سيولة السوقين خلال الأسبوع نحو 2.94 مليار درهم بواقع 2.1 مليار في دبي و834 مليون في أبوظبي، وجري تداول 1.63 مليار سهم منها 1.26 مليار في دبي و363.13 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ أكثر من 25 ألف صفقة.

وفي جلسة أمس، تعرضت الأسهم لعمليات جني أرباح مستحقة، وهبط سوق دبي بنسبة 0.32% بضغط نزول أسهم «أرابتك» و«بنك دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير»، بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.21% مع انخفاض أسهم «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات». وقال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للوساطة المالية في الأسهم والسندات، حققت الأسواق المحلية أداء قوياً الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بعض البنوك نتائج قوية عن العام الماضي، حيث حققت أرباحاً قياسية مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على التوزيعات.

وعزز صعود سوق دبي خلال الأسبوع ارتفاع أسهم البنوك والعقارات وتقدمها «إعمار العقارية» بنحو 2.36% و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.76%، إلى جانب مكاسب سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنحو 3.8% بعدما أعلن البنك عن نمو أرباحه السنوية بنسبة 11% إلى 4.504 مليارات درهم. وفي القطاع العقاري، ارتفع سهم «إعمار مولز» 8.18% و«داماك العقارية» 0.88% و«ديار للتطوير» 0.89%، بينما هبط «أرابتك» 3.6% و«دريك آند سكل» بنحو 3.12% فيما أعلنت الشركة زيادة حد الملكية الأجنبية المستخدم في حساب وزن الأسهم الحرة المتاحة للتداول بها في «مؤشر فوتسي راسل» إلى 39%.

وجاءت مكاسب سوق العاصمة الأسبوعية بفضل ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنحو 2.26% إلى جانب «الدار العقارية» بنسبة 3.11% و«أدنوك للتوزيع» بنحو 1.15%، بينما قلص هبوط سهم «اتصالات» بنسبة 0.56% من وتيرة صعود السوق، فيما استقرت أسهم «دانة غاز» و«طاقة» دون تغيير.

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