58.2 مليار دولار حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأميركية

رفعت دولة الإمارات حيازتها من سندات وأذون الخزانة الأميركية على أساس شهري بنسبة 0.86% في نوفمبر الماضي، لتأتي ضمن قائمة الدول الخمس والعشرين الأولى محتلة المرتبة «23» عالمياً.

ووفق بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية صدرت أمس، وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأميركية إلى نحو 58.2 مليار دولار في نوفمبر الماضي مقابل نحو 57.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي و54.3 مليار دولار في سبتمبر السابق عليه، ومقابل نحو 63 مليار دولار في نوفمبر 2016 وحلت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأميركية، فيما تصدرت السعودية المرتبة الأولى بنحو 149 مليار دولار، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنحو 36.8 مليار دولار. وعالمياً، جاءت الصين في الصدارة.