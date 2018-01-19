ذياب بن محمد يطّلع على مشروعات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، يرافقه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، منصة هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2018 في أبوظبي. وكان في استقباله سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي أطلع سموه على مشروعات الهيئة في مجال الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى جعل إمارة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي لتصل إلى 75% بحلول 2050.

واطلع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة، ويعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً. وتم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من المجمع بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بقدرة 213 ميجاوات، وجارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط بتقنية الألواح الكهروضوئية، والمرحلة الرابعة بقدرة 700 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، التي تعد أكبر مشروع من نوعه في العالم في موقع واحد.

كما اطلع سموه على نموذج للمبنى الجديد للهيئة الذي يجري إنشاؤه في منطقة الجداف في دبي، ويحمل اسم «الشراع»، ويعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم يحقق صفر انبعاثات كربونية بعد تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية، وعلى نموذج لمحطة توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية المخزنة في منطقة حتا بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات، بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وتعد المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل بصفتها «راعي الكفاءة»، حيث تستعرض أحدث مشروعاتها ومبادراتها المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة في المعرض المصاحب للقمة التي تنظمها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 15 إلى 18 يناير 2018.