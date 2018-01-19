آرتس إينرجي الفرنسية تعرض أحدث جيل من بطاريات خدمة حلول الطاقة الشمسية

تشارك شركة آرتس إينرجي الفرنسية لتصنيع البطاريات في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، حيث تعرض أحدث جيل من بطاريات هيدريد النيكل المعدني المصممة لخدمة حلول الطاقة الشمسية المتخصصة ذات التشغيل الذاتي، ولخدمة تطبيقات النسخ الاحتياطي وذلك في إطار الجناح الفرنسي.

ويتميز أحدث جيل من بطاريات هيدريد النيكل المعدني (Ni-MH) لشركة آرتس إينرجي بصلابة فريدة من نوعه في الأجواء شديدة الحرارة (أكثر85 °) في إطار صلاحية استخدام تصل إلى عشر سنوات، وذلك للتطبيقات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن ثم تتمتع بطاريات هيدريد النيكل المعدني بتوافقها بشكل خاص مع تطبيقات الطاقة الشمسية ذات التشغيل الذاتي في الشرق الأوسط والتي يكثر الطلب عليها (مثل أعمدة إنارة الطرق بالطاقة الشمسية والعلامات الإرشادية على الطرق وفي الحضر.. إلخ). إلى جانب ذلك يتميز أيضاً هذا الجيل الجديد من البطاريات بكفاءة ممتازة على مستوى تطبيقات النسخ الاحتياطي (لخدمة مجال الاتصالات على سبيل المثال) وكذا على مستوى التطبيقات التي تتطلب عددا كبيرا من الدورات (مثل الاستخدام اليومي للبطارية لخفض فواتير شبكة الكهرباء الرئيسية وعمليات النسخ الاحتياطي بمراكز البيانات).

وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون لدولة الإمارات، تم إلقاء الضوء على شركة آرتس إينرجي كشريك مستقبلي محتمل للتنمية المستدامة في دولة الإمارات، وذلك بفضل توفير بطاريات ذات صلاحية استخدام عشر سنوات للتطبيقات الخارجية في إطار الارتباط بمصادر الطاقة المتجددة.

والاعتماد على التكنولوجيا الخضراء في تصنيع البطارية (الالتزام باللائحة الأوروبية الخاصة بحظر استخدام المواد الخطرة على البيئة الـ RoHs إلى جانب عدم وجود أي معادن ثقيلة).

وأخيراً فإن مجموعة أندورنس الجديدة من البطاريات متاحة بتصميمات وأشكال عملية مختلفة ما يوفر خيارات عدة تيسر عملية دمج البطارية.