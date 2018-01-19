سلطان بن طحنون يطلع على مبادرات ومشاريع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

قام معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي بجولة تفقدية في منصة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومجموعة شركاتها في المعرض المصاحب لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018» أشاد خلالها بإطلاق المشاريع العملاقة الاستراتيجية في استدامة الماء وأبرزها المخزون الاستراتيجي للمياه في ليوا وإطلاق إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه في العالم في أبوظبي بنظام التناضح العكسي والاحتفال الأخير بإطلاق بناء محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية.

تفقد سموه خلال الجولة عدداً من المشاريع الرائدة والمبتكرة التي أنجزتها الهيئة ومجموعة شركاتها الفترة الماضية، بالإضافة إلى استعراض مشاريع في مجالات المياه والاستدامة وترشيد الاستهلاك والاستخدام الفعال للمياه والكهرباء بهدف حماية الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة، كما زار معاليه ركن مبادرة «الركن الأخضر» الهادفة لتخصيص مساحة لعرض المنتجات والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.

وتعرف معاليه على مشروعين رئيسيين لشركة العين للتوزيع التابعة للهيئة، الأول مشروع تصميم وتصنيع جهاز ذكي مبرمج للتحكم بمحطات التوزيع، ومتنوع في طرق التشغيل لمحطات الجهد العالي والمنخفض الذي يعمل بطريقة آمنة وفعالة وموثوقة تواكب الأنظمة الحديثة، والثاني تصميم وتصنيع جهاز ذكي مبرمج لفحص أنواع القواطع المتعددة والذي يعتمد على التحقق من البيانات المدخلة لكل نوع من الأنواع لتحديد كفاءة وموثوقية عمل هذه القواطع.