دبي تحتضن 3 من أهم 19 بناية حديثة في العالم

ضمت قائمة «تلغراف» لأهم البنايات الحديثة افتتحت العام الجاري أو تفتتح العام المقبل 3 بنايات في الإمارات.

واشتملت القائمة التي تضم 19 بناية على مكتبة محمد بن راشد وبرواز دبي وبرج بروكفيلد في مركز دبي المالي العالمي.

وذكرت الصحيفة البريطانية عن مكتبة محمد بن راشد: إنها تتكلف 198 مليون استرليني وصممت على شكل كتاب كبير مفتوح وتصل مساحتها إلى 66 ألف متر مربع وسوف تضم أكبر مجموعة من الكتب الإلكترونية وستكون أكبر مكتبة في الإمارات لأنها ستضم 4.5 ملايين مطبوعة وكتاباً إلكترونياً وكتاباً مسموعاً.

وأضافت أن برواز دبي هو تصميم مربع غير عادي تم افتتاحه للزائرين ويصل ارتفاعه إلى 150 متراً وعرضه 93 متراً ويقع بالقرب من حديقة زعبيل وهو موقع تم اختياره بعناية لمشاهدة دبي القديمة والحديثة.

وقالت الصحيفة عن برج بروكفيلد التجاري: إنه يقع في مركز دبي المالي العالمي وسوف يكتمل في العام الجاري وسوف يضم 3 أجنحة سماوية ذات بلكونات للمشاهدة من أعلى وحديقة مفتوحة تطل على برج خليفة، الأعلى في العالم.

من ناحية أخرى، أشادت صحيفة نيويورك تايمز بدبي لاهتمامها بالحفاظ على البيئة وقالت: إن دبي حظرت صيد الطيور البرية في السبعينيات.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلى ناطحات السحاب المنتشرة في الإمارة، فإن دبي توفر تجربة فريدة لعشاق البيئة الصحراوية من خلال رحلات بالمناطيد يصاحبها عروض للصقور في محمية دبي الصحراوية.