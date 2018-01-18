11 % نمو أرباح «دبي الإسلامي» 2017

ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي 11 % إلى 4.5 مليارات درهم في 2017 مقارنةً بـ4.05 مليارات في 2016 كما زاد إجمالي الدخل 18 % إلى 10.19 مليارات درهم مقارنةً بـ8.63 مليارات درهم في 2016.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس الإدارة: إن 2017 سجل عاماً آخر من النجاح بالنسبة للبنك، حيث واصلنا إحراز تقدم في برنامج النمو والتوسع ضمن الأسواق المحلية والدولية. وقال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للبنك: إن البنك يخطط لزيادة رأس المال في 2018 للمساهمة في دعم نمو متوقع للقروض في خانة العشرات.

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