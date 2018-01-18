حامد بن زايد يطلع على أهم البرامج ورؤية الشركات لمستقبل الطاقة

زار سمو الشــيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس «أسبوع أبوظــبي للاستدامة» في مركز أبوظـــبي الوطـــني للمعارض.

وتفقد سموه خلال الجولة التي رافقه فيها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر» عددا من الأجنحة الوطنية والأجنبية، وتعرف على آخر مستجدات التطوير والتحديث في تقــــنيات الطاقة المتجددة والمنتجات والمشاريع والمعروضات الجديدة.

واطلع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان على خطط الشركات والهيئات الحكومية والخاصة في إنتاج الطاقة وتحقيق الاستدامة وأهم البرامج والخطط التطويرية ورؤية الشركات والخبراء لمستقبل الطاقة وخاصة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة.

وشملت جولة سموه منصة «وزارة التغير المناخي والبيئة» حيث اطلع على مبادرة "كليكس" للشباب التي تشجع الشباب على الابتكار في الاستدامة، وتعرف سموه في جناح دائرة النقل في أبوظبي على مواصــــفات الحافلة التي تعمل بالطاقة الكـــهربائية، أما في جناح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فقد اطلع سموه على لوائح كفاءة استهـــلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية.

وزار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان منصة "معهد مصدر" الذي يعرض مجموعة من المشاريع البحثية والابتكارات الـــخاصة بقطاع الاستدامة.. كما شملت زيارة سموه أجنحة كل من السعودية واليابان وسويسرا.

واطلع سموه في جناح "ترشيد" في منصة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي على الخطوات التي يجب اتباعها لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسقف المباني الحكومية والسكنية والتجارية والصناعية وربطها بشبكة الكهرباء.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أهمية مساعدة المواطنين وإيجاد آلية تسهل لهم تحقيق هذه المبادرة والاستفادة من الطاقة الشمسية في سبيل استثمار الطاقة النظيفة والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية الوطنية وترشيد استهلاك الطاقة، واطلع على أضخم مشروع لتخزين المياه المحلاة ذات الجودة العالية والمضمونة في العالم الذي أعلن عنه خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وأكد سمـــوه أن دولة الإمارات تسعى من خلال إقامة هذا الملتقى العالمي لإيجاد منــصة عالمية متخصصة للدول والشركات العالمية لتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول المبتــكرة والأفكار الجديدة لقطاع الطاقة المتــــجددة .. مشيرا إلى أن الدولة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ العديد من الأفكار والمشاريع حول الاستفادة من الطاقة المتـــجددة سواء داخل الدولة أو خارجها.