سلطان بن طحنون يزور المعرض المصاحب لأسبوع أبوظبي للاستدامة

قام معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي بجولة تفقدية في المعرض المصاحب لـ"أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018" الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى أربعة أيام. واطلع معاليه خلال الجولة - التي شملت منصات الجهات المشاركة في الحدث - على أحدث التقنيات والاستراتيجيات في التنمية المستدامة.

واستمع من القائمين على الأجنحة والشركات والمؤسسات العارضة إلى آخر الابتكارات والحلول البديلة لتوليد الطاقة النظيفة والمستدامة وتوفير مصادر المياه التي تعرضها هذه الجهات الوطنية والعالمية في المعرض. وأكد معاليه أهمية المعرض المصاحب لـ"أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي تستضـــيفه أبوظبي باعتبارها منصة تجمع قادة الفكر وصناع السياسة والمستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وأبدى إعجابه بمبادرة تبادل الأفكار بمجال المناخ "كليكس" التي أطلقتها وزارة التغيير المناخي بالتعاون مع مصدر ومجلس الإمارات للشباب لإتاحة الفرصة للشباب لإطلاق مبادراتهم ومبتكراتهم مع أصحاب المشاريع المبتكرة والجهات الاستثمارية.