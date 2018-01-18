المزروعي: بناء اقتصادٍ مستدام أهم أولويات رؤية 2021

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة أن بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، قائم على المعرفة والابتكار يعد من أبرز أولويات رؤية الإمارات 2021 وينسجم بصورة مباشرة مع توجهات القيادة الرشيدة في دمج الكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة ضمن مستقبل القطاع الصناعي الواعد.

وقال –بمناسبة إطلاق منتج جديد من عبوات مياه العين المدعمة بفيتامين د خلال فعاليات القمة العالمية للمياه- : "نحن في الإمارات وحسب كافة المؤشرات والدلائل نسير بخطى واثقة نحو تحقيق تقدم صناعي وإنتاجي محوره الاستثمار التكنولوجي في خدمة الإنسان". وأضاف معاليه: "إن الوزارة تضطلع بدورها في إحداث حالة من التكامل بين المؤسسات الصناعية الوطنية وتطوير قطاعات صناعية جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، ويشكل الإعلان عن خط إنتاج جديد لمياه العين المدعمة بفيتامين د، أحد مؤشرات هذا الاستثمار في التكنولوجيا.

كما وتنسجم هذه التوجهات مع رؤية القيادة الرشيدة التي تتطلع إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 25% في غضون الأعوام الثمانية المقبلة".



العمل المشترك



وأكدت معالي مريم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون الأمن الغذائي المستقبلي، أهمية العمل المشترك بين القطاع الخاص والحكومي والمجتمع في إحداث التغيير ودفع عجلة النمو قدماً. وأضافت معاليها: "تشكل العناصر الثلاثة مجتمعة ركائز أساسية للنمو بحيث يكمل كل منها الآخر. وأغتنم هذه الفرصة لأدعو القطاع الخاص والمجتمع للعمل سوياً من أجل إيجاد حلول مبتكرة تساعد في إحداث نقلة نوعية وتلامس حياة الناس".



منتج جديد



وأعلنت (مجموعة أغذية) إطلاق منتجها الجديد من عبوات مياه العين المدعمة بفيتامين د، خلال مؤتمر صحفي بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة لشؤون الأمن الغذائي المستقبلي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في’دائرة الصحة - أبوظبي‘، و’مركز الأمن الغذائي- أبوظبي‘ومسؤولين من مجموعة أغذية؛ وذلك على هامش فعاليات ’أسبوع أبوظبي للاستدامة.



وأكد المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، جهود مجموعة أغذية الرامية إلى تعزيز مكانتها الرائدة في تقديم منتجات ذات جودة وقيمة غذائية رفيعة المستوى والتي يتم إنتاجها بمسؤولية عالية انطلاقاً من إحساس فريق المجموعة العميق بالواجب والالتزام الراسخ تجاه الإمارات.



6 مصانع



قال المهندس طارق أحمد الواحدي الرئيس التنفيذي لـ (مجموعة أغذية) - في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر - إن عدد مصانع المياه التي تملكها الشركة 6 مصانع بقيمة 1.5 مليار درهم، مشيراً إلى تصدير منتجات الشركة إلى 40 دولة حول العالم. وأكد أن الشركة تتوسع حيث يتم افتتاح خط جديد كل عام في منطقة الخليج، وخلال 3 سنوات سوف نغطي المنطقة العربية كاملة ، مشيراً إلى شراء مصنع في المملكة العربية السعودية بقيمة 200 مليون درهم وقبلها قمنا باستحواذ بالقيمة نفسها تقريبا، وفي دولة الكويت تم بناء مصنع للمياه.



وأكد أن أغذية تعتبر أكبر موزع للمياه في الدولة وتبلغ الحصة السوقية للشركة 30 % في دولة الإمارات مؤكدا " أن الهدف الرئيسي إنشاء صناعة محلية تدعم الأمن الغذائي ." مشيرا " إلى أن المجموعة تتجه للتوسع نحو السوق السعودي والعماني خلال العام الجاري ." وأكد أن كل منتجات الشركة يتم تصنيعها محلياً،



وقال المهندس طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ ’مجموعة أغذية‘: " نحن في مجموعة أغذية نتفهم جيداً احتياجات المستهلكين، ونعمل بشكل دائم على تلبيتها بطرق مبتكرة.

ولا شك أن عبوات مياه العين المدعمة بـ فيتامين د تعكس هذا الالتزام" وأضاف الواحدي: "لقد أجرينا أبحاثاً مكثفة حول ظاهرة نقص فيتامين د ووجدنا أنها قضية لاتزال تشكل مصدر قلق صحي عبر كامل منطقة الشرق الأوسط . وفي إطار مساعينا الرامية لمواجهة هذه المشكلة، قمنا بتطوير منتج ’العين بفيتامين د‘الذي يضمن الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم ويؤمن جزءاً من الحصة اليومية لهذا المكمل الغذائي الضروري."



ويلعب فيتامين د دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، فضلاً عن فوائده الكبيرة للقلب والدماغ والجهاز العصبي وتقوية الجهاز المناعي. وتشكل عبوات مياه العين بـ فيتامين د إحدى المكملات الغذائية الملائمة والتي تساعد في الوصول إلى نظام غذائي سليم وأسلوب حياة متوازن، حيث توفر العبوات بسعة 500 مل كمية قدرها 50 وحدة دولية من البدل الغذائي الموصى به يومياً من فيتامين د، بينما تتيح العبوات بسعة 330 مل 33 وحدة دولية.

تتوفر عبوات العين بـ فيتامين د بسعة 500 مل و330 مل في المتاجر والمحطات ومنافذ البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء الدولة اعتباراً من 15 يناير 2018 الجاري.



أشعة الشمس



قال عبد الله عبد القادر المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "تعتبر مستويات تعرض الناس لأشعة الشمس منخفضة في هذه المنطقة نظراً لكونهم يفضلون الأنشطة في الأماكن المغلقة والمظللة بسبب الحرارة العالية السائدة خلال أشهر الصيف.

وإذا أضفنا إلى ذلك أنماط الحياة السهلة والعادات الغذائية السيئة، فإن النقص في مستويات فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشكلات الصحية الخطيرة. ولكن تسهم بعض المنتجات المبتكرة بالمقابل - مثل عبوات مياه العين بفيتامين د في المساعدة على معالجة هذه المشكلات بشكل موثوق وآمن".