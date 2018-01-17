محمد بن راشد يزور أسبوع أبوظبي للاستدامة ويتفقد أجنحة الدول المشاركة

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم أسبوع ابوظبي للاستدامة بمركز ابوظبي الوطني للمعارض.

وتفقد سموه أجنحة الدول والشركات المشاركة في الاسبوع، واستمع لشرح تفصيلي من سعيد الطاير رئيس مجلس ادارة هيئة كهرباء ومياه دبي عن اخر تطورات مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومشروع مبنى السراج ومحطة انتاج الكهرباء بالطاقة المائية في حتا المقرر تدشينه في عام 2022.

ورافق سموه في الزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد وسمو الشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة ومعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس ادارة شركة مصدر الرئيس التنفيذي لشركة ابوظبي الوطنية للبترول.