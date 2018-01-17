2.7 مليون منتج مرشد لاستهلاك الطاقة مسجل في الإمارات

أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، خلال مشاركتها في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، سابع مشروعاتها في لوائح كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية، يتمثل في لائحة المضخات الكهربائية، والمعتمدة أخيراً من مجلس الوزراء، وسيتم تطبيقها على جميع مضخات المياه في الدولة.

وتوقع عبد الله المعيني، مدير عام "مواصفات"، خلال لقاء صحفي على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، المنعقدة حالياً في أبوظبي، أن تضع معايير للحد الأدنى لكفاءة المضخة التي تكفل تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يصل إلى 20% عن الوضع الحالي.

وكشف عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عن تحقيق الدولة وفراً في استهلاك الطاقة في المباني السكنية والمنشآت الحكومية، خلال العام 2017، بلغ 13% مقارنة بالعام الذي سبقه، بسبب التحديثات التي أجرتها الهيئة على لوائح كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، والتي أسهمت في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى الجمهور، ورفع مؤشرات الوعي الاستهلاكي لديهم.

وأوضح أن إجمالي عدد المنتجات المسجلة في برامج كفاءة الطاقة خلال العام الماضي وحده بلغت 2.7 مليون منتج، بزيادة قدرها نحو 1.2 مليون منتج جديد دخلت الخدمة، تتوزع على مكيفات الهواء المنزلية (604 آلاف منتج) وغسالات الملابس والمجففات (658 ألف منتج) وأجهزة التبريد من ثلاجات ومجمدات (نحو 347 ألف منتج)، فضلاً عن نحو مليون منتج من سخانات المياه التخزينية الكهربائية.

رؤية

وأعرب عن تفاؤله بالتحسن الكبير الذي شهده معدل كفاءة المنتجات والأجهزة الكهربائية في الأسواق، من 3 نجوم في العام 2015، إلى 4 نجوم بنهاية العام الماضي.

من جهته، أكد المهندس عيسى الهاشمي، مدير إدارة شؤون المطابقة، أن إجمالي عدد المنتجات المسجلة في برنامج كفاءة الطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ 8.6 ملايين جهاز، منها 4.1 ملايين جهاز مكيف هواء منزلي، و1.8 مليون غسالة ملابس ومجففات، و1.4 مليون ثلاجات ومجمدات، ونحو مليون سخانات مياه تخزينية كهربائية، وما يناهز 47 ألف جهاز جلايات صحون.