الإمارات تطلق أول بوابة إلكترونية في المنطقة لبيانات جودة الهواء

أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أمس أول بوابة إلكترونية في المنطقة لبيانات جودة الهواء عن طريق الأقمار الصناعية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل مستويات ومصادر ملوثات الهواء في الدولة بهدف مواكبة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والارتقاء بمستوى جودته إلى مستهدفات رؤية 2021.

وقال معاليه في كلمته خلال إطلاق البوابة إن حكومة دولة الإمارات أطلقت في أكتوبر الماضي، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تمثل المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى أن تصبح الإمارات من ضمن الأفضل بالعالم في كافة المجالات.

وأكدت المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة أن هذه البوابة هي الأولى من نوعها في المنطقة، مشيرة إلى أن جودة الهواء من القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات مما لها تأثيرات صحية واقتصادية وبيئية، كما أنها أحد أهداف الأجندة الوطنية والتي تهدف إلى رفع معدل جودة الهواء في الدولة من معدله الحالي إلى 90% بحلول عام 2021.