الإمارات الأولى عربياً في جودة الحياة

حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، وفي المركز21 عالمياً، في مستوى جودة الحياة، بحسب تقرير موقع «نمبيو» لعام 2018 الذي يقيس مستويات المعيشة في 60 دولة.

وعلى مستوى كُلفة المعيشة في المدن حلت دبي في المركز الأول عربياً، وفي المركز الحادي عشر عالمياً من بين 108 مدن في العالم، بينما جاءت أبوظبي في المركز السابع عشر عالمياً حسب التقرير.

وعلى مستوى منطقة غرب آسيا حلت مدينة دبي في المركز الخامس وأبوظبي في المركز التاسع، والشارقة في المرتبة الثانية عشرة، ويضم هذا الإقليم 29 مدينة.

وفي المؤشر العقاري، ذكر التقرير أن متوسط إيجار الشقة من غرفة واحدة في الإمارات يتراوح بين 4454 و6260 درهماً شهرياً، وشراء شقة يكلف ما بين 9646 درهماً و 13830 درهماً للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه متوسط الأجر الشهري إلى 12021 درهماً شهرياً.