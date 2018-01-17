هزاع بن زايد: إرث زايد منبع الإلهام ومصدر الانطلاق نحو المستقبل

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، هي جزء من خارطة الطريق التي أرستها دولة الإمارات ترسيخاً لمشروع حضاري يستثمر العلم والتكنولوجيا في سبيل خير الإنسانية وتقدمها.

ولفت سمو الشيخ هزاع بن زايد إلى أن «إرث زايد يظل منبع الإلهام ومصدر الانطلاق نحو المستقبل».

يذكر أن العاصمة الإماراتية أبوظبي، شهدت أول من أمس، افتتاح أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة أكثر من 175 دولة، وأكثر من 600 شركة عالمية ووطنية متخصصة في قطاع الطاقة.