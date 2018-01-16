1000 علامة تجارية في «ستيل فاب 2018»

أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة نجاح «إكسبو الشارقة» في جذب عدد كبير من العلامات التجارية ونخبة من أهم الشركات الدولية الرائدة في مجال صناعة الحديد والصلب للمشاركة في معرض ستيل فاب 2018، ما يعكس مكانة الشارقة بالدرجة الأولى كمركز فاعل ومهم على خارطة صناعة المعارض والفعاليات العالمية.

وأضاف إن ذلك يؤكد أيضا أهمية الحدث المتنامية على الصعيدين الدولي والإقليمي وأهميته المتصاعدة بالنسبة لأهم المصنعين العالميين، وتحوله إلى منصة مثالية للمهتمين والعاملين في هذه الصناعة على مستوى المنطقة .

حيث تتيح لهم استكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة وغيرها، خاصة في ظل تزايد التوقعات بتنامي الطلب على منتجات قطاع الحديد والصلب بفعل الإنفاق الاستراتيجي المستمر في قطاعات البنية التحتية على مستوى المنطقة كلها.

جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس فعاليات الدورة 14 من معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب الشرق الأوسط 2018» والذي ينظم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويستمر حتى 18 الجاري وسط مشاركة دولية واسعة هي الأكبر من نوعها في تاريخ الحدث. ونجح المعرض الذي يغطي مساحة 24 ألف متر مربع باستقطاب أكثر من 1000 علامة تجارية من 43 دولة من مختلف أنحاء العالم.

حضر الافتتاح عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الصناعة في الدولة.

أكد عبدالله سلطان العويس، حرص مركز اكسبو الشارقة كإحدى المؤسسات الاستراتيجية العاملة تحت مظلة غرفة الشارقة، على تعزيز مكانة إمارة الشارقة وسمعتها كمركز عالمي وإقليمي للمعارض الصناعية والتجارية والثقافية بشكل عام، انطلاقا من القناعة بأهمية صناعة المعارض والمؤتمرات وأثرها المباشر والإيجابي في تسريع عجلة الاقتصاد وصولا إلى تحقيق النمو المستدام وفق رؤية القيادة الحكيمة.

وأوضح أن إكسبو الشارقة يسعى في إطار خطته الاستراتيجية 2018-2022، إلى تعزيز شبكة علاقاته الدولية لاستقطاب عدد من أهم المعارض العالمية والمصنعين والموردين والجمعيات والروابط المهنية المتخصصة للمشاركة في فعالياته السنوية المتنوعة.

وهو ما انعكس في نجاح «ستيل فاب» في جذب «معرض إيسن لقص ولحام المعادن» الذي يعتبر واحدا من أهم المعارض من نوعه في العالم للمشاركة في هذه الدورة بجناح خاص في إطار التعاون والشراكة الناجحة بين اكسبو الشارقة وشركة «ميسي إيسن» الألمانية.

معتبرا أن هذا الحدث وخلافه من الأحداث المشابهة التي ينظمها اكسبو الشارقة تدعم جهود الشارقة في سعيها للتنويع الاقتصادي وتعزيز إسهام القطاعات غير النفطية بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2021 تماشيا مع الرؤية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال الاستثمار المكثف في القطاع الصناعي إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى.

شراكات

ومن جهته قال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن معرض «ستيل فاب» يثبت مجددا أنه الحدث الأبرز على مستوى المنطقة، القادر على استقطاب عمالقة الصناعة من مختلف أنحاء العالم وجذب أهم العلامات التجارية الراغبة في تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

بعد أن بات المنصة التجارية الأكثر تميزا التي تتيح التفاعل بين الخبراء والمصنعين والمهنيين من مختلف دول العالم، والتعرف على أحدث خطوط الإنتاج والمعدات وآلات تصنيع الصلب والمعادن، وصولا إلى بناء الشراكات وعلاقات العمل وعقد الصفقات ذات الجدوى.

وبين أن نمو أعداد العارضين في «ستيل فاب 2018» بنسبة 25% ورفع مساحة العرض بنسبة 50%، تعكس الطلب المتزايد على المعدات المتطورة التي تساعد على تنفيذ مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية والاستحقاقات الكبرى التي تنتظرها المنطقة وفي مقدمتها «اكسبو 2020».

مبينا أن «اكسبو الشارقة» حرص على تقديم كل ما يلزم لضمان نجاح هذه الدورة من ستيل فاب التي يتوقع أن تستقطب نحو 8000 زائر من أكثر من 80 دولة، لتلبية احتياجات الموردين العالميين ومنحهم فرصة لاستكشاف أحدث المنتجات والتطورات الصناعية.

بالإضافة إلى مساعدتهم على إيجاد الأدوات والآلات المبتكرة التي تحسن الإنتاجية وزيادة الفعالية من حيث التكلفة والكفاءة والفاعلية واكتشاف حلول جديدة لجمع وتشكيل ولحام وتقطيع وتشطيب المعادن.

أكد مشاركون في المعرض أن المعرض يعد فرصة ومنصة طيبة لعرض آخر منتجاتهم. وقال محمد أبوعبيد المدير الإداري لشركة «نيركس» للمعدات والأدوات الصناعية ومقرها الشارقة إن الشركة دائمة المشاركة في مثل هذه المعارض بهدف تسليط الضوء على منتجات الشركة وأحدث ما تم استيراده.

لافتا إلى أن الشركة تعمل في تجارة الماكينات اللازمة لتصنيع الحديد الصلب والتي يتم استيرادها من إيطاليا وتركيا والصين. وأوضح أن الشركة تغطي السوق المحلي والخليجي في مجال الصناعات المعدنية والحديد الصلب.

قال همام محمد المدير الاقليمي لشركة «سالفاني» ومقرها إيطاليا إن الهدف من المشاركة في المعرض هو التعرف على موردين جدد لتوسيع نشاط الشركة، مبينا أن الشركة لها حضور في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وتنتج معدات صناعية ذات جودة عالية في معدات القص وتشكيل ألواح المعادن.

مبينا أنها المشاركة الخامسة في المعرض وتهدف إلى البحث عن عملاء جدد ومتابعة العملاء المتواجدين والمتفاعلين مع الشركة، لافتاً إلى أن السوقين المحلي والخليجي يشكلان نحو 15 % من نشاط الشركة، كما بلغ حجم مبيعات الشركة خلال العام الماضي 12 مليون درهم.

جائزة

شهد اليوم الأول إعلان إكسبو الشارقة عن إطلاق «جائزة ستيل فاب - الشرق الأوسط للمصنعين 2019» التي سيتم منحها للمصنعين تقديرا لجهودهم في تبني أفضل الممارسات وسعيهم لتطوير متطلبات التصنيع الحديثة.

وذلك وفق تصنيفات عدة للجوائز منها «اللحام والقطع» و«المعالجة بالآلات» و«الصفائح المعدنية» و«تصنيع الصلب الهيكلي» و«صناعة الأنابيب». كما تتضمن جوائز عامة وهي «العمليات» و«الأمان» و«البيئة» و«الدعم الإعلامي» و«توظيف التكنولوجيا الحديثة».