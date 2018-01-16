طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى مطار صبيحة جوكتشن في إسطنبول 8 يونيو

أعلنت طيران الإمارات أمس، عزمها استئناف تشغيل رحلاتها بين دبي ومطار صبيحة جوكتشن الدولي في إسطنبول، اعتباراً من 8 يونيو المقبل.

وتتيح هذه الخطوة للعملاء، مزيداً من خيارات السفر على رحلات الناقلة إلى إسطنبول عبر مطارين.

وستسيّر طيران الإمارات 5 رحلات أسبوعياً إلى مطار صبيحة جوكتشن، بطائرة بوينغ 777-300ER، بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

وسيصل عدد رحلات طيران الإمارات بين دبي وإسطنبول عقب هذه الخطوة، إلى 16 رحلة أسبوعياً، ما سيوفر 6500 مقعد للمسافرين، سواء بغرض الأعمال أو السياحة.

وإضافة إلى زيادة السعة المقعدية، فإن الرحلات الجديدة ستزيد طاقة الشحن إلى إسطنبول، لتصل إلى 100 طن أسبوعياً، كما ستصبح طيران الإمارات، الناقلة الأولى التي تشغل رحلات منتظمة إلى مطار صبيحة جوكتشن بطائرات الجسم العريض.

مواعيد

واعتباراً من 8 يونيو، ستغادر الرحلة «ئي كيه 119»، مطار دبي الساعة 10 صباحاً، وتصل إسطنبول الساعة 1:45 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 120» الساعة 3:35 عصراً، لتصل دبي الساعة 9 ليلاً. ويتيح التوقيت للمسافرين، إمكانية مواصلة رحلاتهم بسهولة مع فترات انتظار قصيرة في دبي، إلى وجهات عديدة، مثل بانكوك وشنغهاي وسيؤول وكافة المدن الأسترالية.

كما سيستفيد المسافرون من أسواق رئيسة، مثل الصين وكوريا وماليزيا والسعودية والكويت، من فترات انتظار أقصر في دبي، لمواصلة رحلاتهم إلى إسطنبول.

وقال هيوبرت فراخ نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: شهدنا خلال السنة الماضية، ارتفاع أعداد المسافرين من وإلى إسطنبول، ويسرنا أن نوفر لهم خيار السفر إلى هذه المدينة عبر مطارين. وستتيح هذه الخطوة، بالإضافة إلى توسيع نطاق شراكتنا مع فلاي دبي، مزيداً من الرحلات المنتظمة من وإلى دبي، وإمكانية مواصلة السفر بسهولة إلى جميع أنحاء العالم.

ويستطيع المسافرون الوصول إلى مدينة إسطنبول والمحافظات المحيطة بسهولة من مطار صبيحة جوكتشن. وساهم بناء جسر عثمان غازي في اختصار زمن وصول المقيمين في المحافظات الشمالية والغربية إلى هذا المطار، إلى أقل من ساعة.

كما يستطيع المسافرون من الجانب الأوروبي في إسطنبول، استخدام خدمة الحافلات بين صبيحة جوكتشن وساحة تقسيم، والوصول إلى المطار خلال 45 دقيقة فقط.