دبي تدفع سوق المشاريع في الإمارات للصدارة إقليمياً

ذكرت «ميد» أنه لم يكن هناك تنوع في المشاريع من الناحية الجغرافية والقطاعية أفضل مما كان عليه في دبي في 2017، موضحةً أنه بدفعة قوية من دبي التي مثلت نموذجاً مثالياً لسوق المشاريع في المنطقة، تصدرت الإمارات سوق عقود المشاريع في العام الماضي.



وبلغت قيمة العقود الممنوحة 43.5 مليار دولار، وهو رقم أعلى من المتوقع ويزيد على قيمة عقود المشاريع الممنوحة خلال عام 2016 وفي 2015 وأثبت أداء سوق المشاريع في دبي كيف يمكن للأسواق أن تزدهر بغض النظر عن أسعار النفط العالمية.



وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة عقود المشاريع المزمعة مستقبلاً في الأشهر الأخيرة إلى 2.4 تريليون دولار في دول التعاون بفضل مشروع «نيوم» السعودي البالغ قيمته 500 مليار دولار الذي انطلق في الربع الأخير من العام الماضي.



وتوقعت المجلة أن تصل قيمة مشاريع البناء في الإمارات إلى 40 مليار دولار سنوياً مع تنفيذ مشاريع قيمتها 800 مليار مخطط لها مستقبلاً.

وتوقعت «ميد» أن يصل حجم المشاريع العام الجاري إلى نحو 122.6 مليار دولار في دول التعاون موضحةً أن دبي أثبتت أنه يمكن تحقيق هذا الرقم بنجاح، حيث تمثل الإمارة نموذجاً لما يمكن أن يتحقق.