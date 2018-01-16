برنامج العملاقة «إيه 380» مرهون بطلبيات طيران الإمارات

أكد جون ليهي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ايرباص للطائرات التجارية، أن استمرارية برنامج تصنيع الطائرة العملاقة طراز «ايرباص إيه 380» مرهون بالتوصل إلى اتفاق مع طيران الإمارات حول طلبيات جديدة.

وقال ليهي خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس عبر الهاتف للإعلان عن تسليمات الشركة في 2017 إن المحادثات مستمرة مع طيران الإمارات ومشترين آخرين لشراء طائرات ايه 380 مشيراً إلى أن نجاح هذه المحادثات سيساهم في المحافظة على هذه البرنامج، وتعتبر طيران الإمارات العميل الوحيد القادر على إنجاح البرنامج.

وتسلمت شركات الطيران الوطنية «الإمارات» و«الاتحاد» و«العربية للطيران» 16 طائرة جديدة من شركة ايرباص، توزعت ما بين 9 طائرة إيه 380 لطيران الإمارات و4 طائرات للعربية للطيران و3 طائرات للاتحاد للطيران.

وأعلنت شركة إيرباص للطائرات التجارية أمس عن تسجيل رقم قياسي في التسليمات لعام 2017 مسجلة ارتفاعاً لافتاً للعام الـ15 على التوالي، حيث سلمت الشركة في العام المنصرم 718 طائرة لـ85 عميل حول العالم، وتأتي هذه التسليمات بزيادة 4% عن 2016 والتي وصلت إلى 688 طائرة.

وتضمنت الطائرات المسلمة عام 2017 على 558 طائرة من عائلة الطائرات الأحادية الممر A320 و181 طائرة من تلك العائلة كانت من طراز A320neo بزيادة 166% عن عام 2016 و67 طائرة من عائلة A330 و78 طائرة من طراز A350XWB بزيادة قدرها 60% عن عام 2016 و15 طائرة عملاقة من عائلة A380.

وحققت إيرباص مجموع طلبيات بلغ عددها 1,019 طلبية من قبل 44 زبوناً (ناقلة وشركات تأجير الطائرات) حول العالم وحتى نهاية 2017 بلغ عدد الطلبيات المتراكمة 7,265 طلبية بقيمة 1,059 مليار دولار حسب قائمة الأسعار المدرجة.