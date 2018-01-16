«نور بنك» يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه

بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس إدارة نور بنك احتفل «نور بنك» أحد البنوك الرائدة المتوافقة مع الشريعة في الإمارات مساء أمس بذكرى مرور عشر سنوات على تأسيسه في حفل خاص أقيم في أبراج الإمارات بدبي.

كما شهد الحفل حضور أكثر من 1500 ضيف بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة البنك والموظفون.

وأشاد جون إيسوفيديس الرئيس التنفيذي لنور بنك بالإنجازات اللافتة، التي حققها البنك منذ تأسيسه في 2008، مثنياً على الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة البنك وموظفوه وتعهد بأن يواصل البنك مسيرة الابتكار باعتباره مساهماً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية 10X، مؤكداً أن البنك سيعتمد على أسس ومبادئ هذه الرؤية لتقديم خدمات جديدة ومتطورة بأساليب فريدة من نوعها.

وعبّر إيسوفيديس عن تقديره لكل من قدم الدعم لمسيرة نور بنك الناجحة مهدياً هذا النجاح إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي كان لرؤيتها المستقبلية الثاقبة لخير مجتمع الإمارات بالغ الأثر في تعزيز التزامن البنك بإيلاء العملاء كل الاهتمام بهدف تلبية احتياجاتهم المالية بالشكل الأمثل.

وتوجه بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لدوره الجليل في تعزيز طموح البنك نحو تقديم أفضل مستويات الخدمات للعملاء والشركاء وللمساهمين. كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل ولكل من كان له دور في نجاح البنك خلال عشر سنوات من انطلاقته.

رأسمال قوي

وأضاف إيسوفيديس أن البنك أضحى اليوم أحد أكبر البنوك في حجم الأصول، فضلاً عن أنه يتمتع برأسمال قوي وذلك كونه ضمن أكثر البنوك امتلاكاً للسيولة في الإمارات وطموحنا في المستقبل في الاستفادة من فرص النمو الرئيسية عبر التركيز على أهم قطاعات أعمالنا بما يتوافق مع رؤية دبي والإمارات.

إضافة إلى تحسين خدماتنا، وسوف يكون النمو المستدام وتجربتنا الرائدة بالاهتمام بعملائنا من أهم ركائز مسيرة البنك التحولية في العقد القادم كما ستكون الوسائل التكنولوجية الحديثة أحد أهم المجالات التي سنركز عليها بهدف تحسين تفاعلنا مع العملاء.

توسع

وتأسس نور بنك في 2008 بناء على توجهات حكومة دبي لتقديم خدمات مصرفية حديثة ومتوافقة مع أحكام الشريعة واستطاع البنك خلال بضع سنوات ترسيخ مكانته مصرفاً إسلامياً عالمياً قابل للتوسع في الإمارات. واليوم يعمل لدى البنك أكثر من 1500 موظف في 14 فرعاً في مختلف أنحاء الدولة. وفي2014، صنفت وكالة «فيتش» البنك ضمن الفئة أ، كما فاز في العام 2016 بجائزة «جلوبال فاينانس» لأفضل بنك إسلامي في الإمارات.

وعلى مدى السنوات الأخيرة سجل نور بنك واحداً من أعلى معدلات النمو في الأصول بنسبة 19.4% بين أعوام 2012 والنصف الأول من عام 2017 ويحتل اليوم المركز 11 من حيث قيمة الأصول بين البنوك في الإمارات. ويحظى البنك برأس مال قوي، حيث يصل معدل كفاية رأس المال إلى 16.3% وهو أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وتماشياً مع رؤية دبي الرامية إلى جعل الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي حقق نور بنك عدداً كبيراً من الإنجازات شملت إدراجه على قوائم «بلومبيرغ» السنوية للمديرين والمرتبين المفوضين للتمويل المجمع لمختلف المعاملات وباعتباره مصرفاً ديناميكاً ناشئاً قام البنك بترتيب معاملات للتمويل المجمع وأسواق رأس المال تزيد قيمتها عن 64 مليار دولار منذ يناير 2008.

إنجازات

على امتداد رحلته طوال عقد من الزمن حقق نور بنك عدداً من الإنجازات المبتكرة، فهو أول مصرف إماراتي يفتتح فروعه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وأول مصرف إسلامي يقدم خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت. وبعد مرور عامين على تأسيسه أصبح نور بنك أول مصرف إسلامي يطلق خدماته المصرفية عبر الإنترنت. وفي 2012 حقق سبقاً جديداً مع إطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بتقنية الواقع المعزز.