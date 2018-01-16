دمج «الأنصاري» و«خدمات الأنصاري» للصرافة

تم مؤخراً استكمال عملية دمج كل من «الأنصاري للصرافة» و«خدمات الأنصاري للصرافة» بعد أخذ الموافقات اللازمة من كافة الجهات الرسمية، لتشكل بذلك أكبر شركة متخصّصة في مجال الصرافة والتحويلات المالية في الدولة برأس مال تشغيلي يبلغ 1.2 مليار درهم.

وتستحوذ الشركة حالياً على حصة تفوق الـ 35% من السوق المحلية وهي تقوم بتقديم خدماتها عبر أكثر من 175 فرعاً وتنجز أكثر من 80 ألف معاملة يومياً. وقال محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: نحن على ثقة بأن عملية الدمج الأخيرة ستشكل دفعة قوية لـ«الأنصاري للصرافة» لمواصلة التميز والارتقاء المستمر بالخدمات المقدّمة للعملاء، والتركيز على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة العمليات في الفترة المقبلة تماشياً مع خطّتها بافتتاح أكثر من 25 فرعاً جديداً خلال العامين القادمين.