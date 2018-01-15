تعيين "سي بي آر إي" شريكاً حصرياً لتأجير أول "مول طبي" في الإمارات

وقع الاختيار على شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي" لدعم مشروع أول "مول طبي" في الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الشراكة الحصرية ستقم الشركة الدعم في مجال التأجير واستشارات التجزئة للمول الطبي التابع للفلاح القابضة، وهو واقع في مدينة خليفة بأبوظبي.

سيتمتع المول الأول من نوعه في المنطقة بتصميم فريد سيجمع بين مقدمي الخدمات ومتاجر التجزئة العاملة في مجال الرعاية الصحية ونمط الحياة الصحي، وسيضم المول 20 مفهوما طبيا وعددا من العيادات والمختبرات، وعيادات طب الأسنان، وأكثر من 40 متجرا متخصصا في مجالات نمط الحياة والرياضة، إلى جانب منافذ بيع المأكولات الصحية ومرافق الترفيه العائلي.

يغطي المول حوالي 35,000 متر مربع، وتم إنشاؤه استجابة للزيادة الكبيرة في الطلب على الخدمات الطبية المتميزة داخل المنطقة، عبر تدشين مركز صحي متكامل يلبي جميع احتياجات الرعاية والعناية الصحية.

تعليقاً على التعيين، قال أنطوني سباري، رئيس التأجير للمستثمرين، لدى سي بي آر إي الشرق الأوسط: "يسرنا عقد هذه الشراكة مع الفلاح هيلث كير لتدشين المول الطبي.



ويتيح هذا المفهوم "وقفة واحدة" لجميع الاحتياجات الصحية، ونحن متحمسون لجلب مختلف مزودي الرعاية الصحية الدولية إلى المنطقة، فضلا عن مجموعة متنوعة من تجار التجزئة الدولية والمحلية، مع التركيز بشكل رئيسي على جودة الحياة، والرعاية الطبية والعافية، والغذاء الصحي، والترفيه العائلي."

"سيوفر مول الفلاح الطبي مرافق رعاية صحية متكاملة سيستفيد منها المستأجرون كونهم جزءا من وجهة متخصصة للخدمات الطبية، إلى جانب الخدمات المجانية والمرافق الصحية الأخرى. ومع ارتفاع شهية المستهلك لجودة الخدمات الطبية في المنطقة، نتوقع ارتفاع الطلب على هذه المساحات من الأسماء التجارية الشهيرة."

من جهته قال زايد الفلاح، رئيس مجلس إدارة الفلاح القابضة: "نحن فخورون بالإعلان عن هذا المشروع المميز وإدخال مفهوم رائد جديد إلى قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. ويعد المول الطبي الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، ونتوقع جذب اهتمام الشركاء المحليين والدوليين في قطاع الرعاية الصحية. ونحن واثقون من أن شراكتنا مع "سي بي آر إي الشرق الأوسط" ستدعم هدفنا المتمثل باستقطاب رواد الخدمات الطبية والتجزئة من أجل تحقيق رؤيتنا لهذا المركز‪ ".

يأتي تعيين سي بي آر إي عقب إعلانها مؤخرا عن توسيع فريقها الاستشاري للشرق الأوسط بانضمام زينب صرصر إلى فريق التجزئة كمديرة وكالة التجزئة، وجين هيغينز كمستشار أول للتجزئة.

تتواجد سي بي آر إي في جميع أرجاء الشرق الأوسط، ولديها فريق إداري ذو خبرة عالية قادر على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات العقارية، بما في ذلك التقييم، خدمات المستأجرين والملاك، البحوث والاستشارات، إدارة الممتلكات، إدارة المشاريع، إدارة المرافق، وخدمات الشركات العالمية.