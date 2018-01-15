بدورتها العاشرة

محمد بن زايد يشهد افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل

المصدر:
  • أبوظبي - عبد الحي محمد
التاريخ:
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل افتتاح الدورة العاشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام ضمن أسبوع ابوزبي للاستدامة بمشاركة أكثر من 170 دولة وشركة عالمية.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس ادارة شركة مصدر في كلمته الافتتاحية أن الإمارات أصبحت من خلال «مصدر» وغيرها من المبادرات الطموحة في مقدمة الدول التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل خلق مزيج متنوع ومستدام من مصادر الطاقة.

وأشار الجابر إلى الدور الريادي لدولة الامارات عالميا في خلق نموذج عالمي جديد يمزج بين الطاقة المتجددة والتقليدية، مشيراً إلى أن السنوات العشرة الماضية أثبتت صحة رؤية دولة الإمارات في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة منذ عام .2007

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