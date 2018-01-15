محمد بن زايد يشهد افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل افتتاح الدورة العاشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام ضمن أسبوع ابوزبي للاستدامة بمشاركة أكثر من 170 دولة وشركة عالمية.

#محمد_بن_زايد يشهد حفل افتتاح الدورة العاشرة لـ #القمة_العالمية_لطاقة_المستقبل التي تقام ضمن #أسبوع_أبوظبي_للاستدامة بمشاركة أكثر من 170دولة وشركة عالمية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KkWLHSftfJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2018

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس ادارة شركة مصدر في كلمته الافتتاحية أن الإمارات أصبحت من خلال «مصدر» وغيرها من المبادرات الطموحة في مقدمة الدول التي تبذل جهوداً كبيرة من أجل خلق مزيج متنوع ومستدام من مصادر الطاقة.

وأشار الجابر إلى الدور الريادي لدولة الامارات عالميا في خلق نموذج عالمي جديد يمزج بين الطاقة المتجددة والتقليدية، مشيراً إلى أن السنوات العشرة الماضية أثبتت صحة رؤية دولة الإمارات في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة منذ عام .2007