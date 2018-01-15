19877 رخصة تجارية جديدة في دبي 2017

أنجز قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»، نحو 289 ألفاً و878 إجراء، إلى جانب إصدار 19 ألفاً و877 رخصة تجارية جديدة في 2017، ما يؤكد قدرة الإمارة على استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام على مستوى مختلف القطاعات في الإمارة. وتميزت الرخص الجديدة الصادرة بالتنوع في مختلف الفئات، حيث شكلت الرخص التجارية 64.3% من الإجمالي، وبلغت حصة الرخص المهنية 33.8%، وشكلت الرخص الصناعية 1.1%، مقابل 0.9 % للرخص السياحية.

واستحوذت معاملات التجديد على 128,965 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 26,029 إجراء، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 38,223 معاملة. وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 24,123 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 47,125 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 684 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 616 إجراء. وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية التي بلغت 24,123 في 2017، استحوذت اللافتات الإعلانية على 35.1% من عدد التصاريح التجارية.

وأظهر تقرير حركة الأعمال لعام 2017 تنوع النشاطات التجارية في دبي، حيث حازت التجارة وخدمات الإصلاح 33.8% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.4%، ونشاط البناء والتشييد 15.2%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 10.8%، والضيافة ومجموعة الفنادق 6.3%، والنقل والتخزين الاتصالات 3.2%، والصناعات التحويلية نحو 2.9%، والوساطة المالية 2.2%، ونشاط الصحة والعمل ومجموعة الزراعة بواقع 0.7% لكليهما، وأخيراً التعليم بنسبة 0.6%.

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